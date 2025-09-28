जसप्रीत बुमराह ने हारिस राउफ को आउट करने के बाद उनके 'प्लेन क्रैश' वाले इशारे से उनका मज़ाक उड़ाया: VIDEO

दुबई: भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 के फाइनल की पहली पारी में पाकिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया। दोनों टीमें 28 सितंबर को हुए फाइनल मुकाबले में आमने-सामने थीं और टॉस हारकर पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करने उतरा। शाहिबजादा फरहान और फखर जमान ने पारी की शुरुआत करते हुए भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई। हालाँकि, भारत ने लगातार जल्दी-जल्दी विकेट लेकर मैच में शानदार वापसी की।

मैच का सबसे बड़ा आकर्षण तब रहा जब भारत के शीर्ष तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने हारिस राउफ का विकेट लिया। दोनों टीमों के बीच सुपर 4 मुकाबले में उनके अपमानजनक हावभाव की नकल करते हुए, बुमराह ने राउफ को छह रन पर ढेर करने के बाद विमान दुर्घटना की नकल करके उनका मज़ाक उड़ाया।

Bumrah celebration against Rauf



Giving it back .😭 pic.twitter.com/TsqJ4J9Gbx — S.Bhai33 (@HPstanno1) September 28, 2025

कुलदीप यादव के चार विकेट की मदद से भारतीय टीम ने एशिया कप फाइनल में रविवार को पाकिस्तान को 19 . 1 ओवर में 146 रन पर आउट कर दिया। टीम इंडिया को जीत के लिए 20 ओवर में 147 रन चाहिए।

भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। पाकिस्तान ने दसवें ओवर में पहला विकेट 84 रन पर गंवाया और उसके आखिरी नौ विकेट 62 रन के भीतर गिर गए। कुलदीप ने चार ओवर में 30 रन देकर चार विकेट लिये, जबकि वरूण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह को दो दो विकेट मिले।

पाकिस्तान के लिये सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने 38 गेंद में 57 और फखर जमां ने 35 गेंद में 46 रन बनाये।