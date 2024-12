जसप्रीत बुमराह बने सर्वश्रेष्ठ टेस्ट टीम 2024 के कप्तान, टीम में एक और भारतीय को मिली जगह

Highlights बुमराह को क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू द्वारा बनाई गई '2024 की टेस्ट इलेवन' का कप्तान चुना गया भारतीय तेज गेंदबाज ने पर्थ टेस्ट के दौरान टेस्ट कप्तान के रूप में अपनी पहली जीत हासिल की टीम में भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को सलामी बल्लेबाज के रूप में लिया गया है

Cricket.com.au’s best Test team of 2024: भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को एक बड़े सम्मान के रूप में क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू द्वारा बनाई गई '2024 की टेस्ट इलेवन' का कप्तान चुना गया, जिसमें एक और भारतीय स्टार भी शामिल है। बुमराह, जिन्होंने दो टेस्ट मैचों में भारत का नेतृत्व किया है, ने पर्थ टेस्ट के दौरान टेस्ट कप्तान के रूप में अपनी पहली जीत हासिल की, जो बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के पांच मैचों में से पहला था।

मैच में, तेज गेंदबाज ने आठ विकेट लेकर टीम का नेतृत्व किया और एक ऑलराउंडर टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रनों से रौंदकर एक प्रसिद्ध जीत हासिल की, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में 0-3 से हार के बाद हुई थी, जो 12 वर्षों में उनकी पहली टेस्ट सीरीज हार थी।

What a year from this XI including Jasprit Bumrah who leads the side 🙌



