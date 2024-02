Ishan Kishan: आखिर क्या कर रहे हैं इशान किशन, मोरे अकादमी में पंड्या बंधुओं के साथ कर रहे अभ्यास, बीसीसीआई ले सकता है एक्शन

Highlights ईशान किशन बड़ौदा में किरण मोरे अकादमी में प्रशिक्षण ले रहे हैं। झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन और बीसीसीआई को रिपोर्ट नहीं किया है। बीसीसीआई इस हरकत से परेशान है और एक्शन ले सकते हैं।

Ishan Kishan team india: विकेटकीपर ईशान किशन को भारतीय टीम में हलचल तेज है। किशन ने पिछले साल नवंबर से कोई मैच नहीं खेला है। दिसंबर के मध्य में दक्षिण अफ्रीका सीरीज से हटने के बाद क्रिकेट से दूर हैं। किशन व्यक्तिगत कारणों से दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज से नाम वापस ले लिया था। भारतीय टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने कहा था कि विकेटकीपर ईशान किशन को राष्ट्रीय टीम में चयन के विचार के लिए ‘किसी प्रकार का क्रिकेट’ खेलना शुरू करना होगा। किशन ने अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से लंबे ब्रेक के बारे में पूछा गया तो कहा खिलाड़ी ने खुद ‘ब्रेक’ मांगा था। लंबे समय तक अनुपस्थिति ने रवैये और प्रतिबद्धता पर सवाल उठाए हैं, विकेटकीपर-बल्लेबाज को बड़ौदा में वर्कआउट और अभ्यास करते देखा गया है। किशन बड़ौदा में किरण मोरे अकादमी में प्रशिक्षण ले रहे हैं। पंड्या बंधुओं हार्दिक और क्रूणाल के साथ खेल रहे हैं। किशन रणजी या कोई घरेलू क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। टीम के बाहर होने के बाद झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन और बीसीसीआई को रिपोर्ट नहीं किया है।

यानी किशन आईपीएल में दिख सकते हैं। संयोग से हार्दिक पंड्या मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं। किशन इसी टीम के लिए खेलते हैं। हालांकि बीसीसीआई इस हरकत से परेशान है और एक्शन ले सकते हैं। उन्हें कॉन्ट्रेक्ट से बाहर कर सकता है। किशन को ग्रेड-सी दिया गया है और हर साल एक करोड़ मिलता है। किरण मोरे ने क्रिकबज से कहा कि किशन उनकी अकादमी में प्रशिक्षण ले रहे हैं।

