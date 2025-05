IRE vs WI 1st ODI Updates: आयरलैंड ने रचा इतिहास, पूर्व विश्व चैंपियन वेस्टइंडीज को 124 रन से हराया

Highlights IRE vs WI Live Score, 1st ODI Updates: पॉल स्टर्लिंग ने बुधवार को इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया। IRE vs WI Live Score, 1st ODI Updates: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले आयरलैंड के पहले खिलाड़ी बन गए। IRE vs WI Live Score, 1st ODI Updates: तीन मैचों की सीरीज के पहले वनडे के दौरान डबलिन में यह उपलब्धि हासिल की।

IRE vs WI Live Score, 1st ODI Updates: आयरलैंड ने इतिहास रच दिया। 1975 और 1979 विश्व विजेता वेस्टइंडीज को 124 रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली। दूसरा मैच 23 मई को खेला जाएगा। आयरलैंड ने पहले खेलते हुए 50 ओवर में 6 विकेट पर 303 रन बनाए, जवाब में इंडीज की टीम 34.1 ओवर में 179 रन पर ढेर हो गई। इससे पहले पॉल स्टर्लिंग ने बुधवार को इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया, क्योंकि वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले आयरलैंड के पहले खिलाड़ी बन गए।

आयरलैंड के कप्तान ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के पहले वनडे के दौरान डबलिन में यह उपलब्धि हासिल की। ​​आयरलैंड ने दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाले 2027 विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने की अपनी यात्रा शुरू की, आयरलैंड ने अर्धशतक के साथ टीम के लिए लय तय की, क्योंकि वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया।

मैच में आने से पहले स्टर्लिंग को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए 37 रनों की जरूरत थी और उन्होंने 64 गेंदों पर 54 रन बनाकर टीम को ठोस शुरुआत दिलाई। 34 वर्षीय स्टर्लिंग देश के लिए अंतरराष्ट्रीय रन बनाने के मामले में अपने हमवतन से काफी आगे हैं। दूसरे स्थान पर मौजूद एंडी बालबर्नी अभी भी स्टर्लिंग से लगभग 4000 रन पीछे हैं।