Irani Cup 2023: ईरानी कप में न्यूनतम स्कोर, 79 रन पर ढेर सौराष्ट्र, प्लेयर ऑफ द मैच सौरभ ने झटके 10 विकेट, टूर्नामेंट पर शेष भारत का कब्जा

Highlights सौरव कुमार ने दोनों पारी में 10 विकेट लिए। बाएं हाथ के स्पिनर और प्लेयर ऑफ द मैच सौरभ कुमार ने शानदार प्रदर्शन किया। जीत के साथ शेष भारत ने ईरानी कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया।

Irani Cup 2023: एक और जीत के साथ शेष भारत ने ईरानी कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया। बाएं हाथ के स्पिनर और प्लेयर ऑफ द मैच सौरभ कुमार ने शानदार प्रदर्शन किया। कुमार ने दोनों पारी में 10 विकेट लिए। खेल 3 दिन में खत्म हो गया। सौराष्ट्र को केवल 79 रन पर ढेर कर दिया, जो ईरानी कप में न्यूनतम स्कोर है।

बाएं हाथ के स्पिनर सौरभ कुमार की अगुवाई में शेष भारत के गेंदबाजों ने अनुकूल परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाकर सौराष्ट्र को दूसरी पारी में 79 रन पर ढेर करके अपनी टीम को तीसरे दिन ही 175 रन से बड़ी जीत के साथ ईरानी कप क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब दिलाया।

शेष भारत ने पहली पारी में 94 रन की बढ़त लेने के बाद स्पिनरों के लिए अनुकूल पिच पर अपनी दूसरी पारी में 160 रन बनाकर सौराष्ट्र के सामने जीत के लिए 255 रन का लक्ष्य रखा। चेतेश्वर पुजारा और शेल्डन जैकसन जैसे अनुभवी बल्लेबाजों की मौजूदगी वाली सौराष्ट्र की टीम हालांकि 34.3 ओवर में 79 रन पर सिमट गई जो ईरानी कप में न्यूनतम स्कोर है।

