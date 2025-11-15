मिनी नीलामी से पहले 10 टीमों के पास पर्स में कितना पैसा?, 16 दिसंबर को अबु धाबी में मचेगी होड़, देखिए पूरी खिलाड़ियों की सूची

Highlightsकई खिलाड़ियों को रिलीज करके 40 करोड़ रुपये बचा लिये हैं।चेन्नई अपने गेंदबाजी आक्रमण को बेहतर करने की जुगत में होगी। केकेआर के पास 13 जगह खाली है जिनमें छह विदेशी खिलाड़ियों के लिये है।
मुंबईः कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच 16 दिसंबर को अबु धाबी में होने वाली आईपीएल की मिनी नीलामी में खिलाड़ियों को लेकर होड़ लगने की उम्मीद है, क्योंकि दस टीमों में से सबसे ज्यादा पैसा इन्हीं दोनों के पास बचा है। केकेआर ने वेंकटेश अय्यर (23 . 75 करोड़ रुपये) और आंद्रे रसेल (12 करोड़) जैसे महंगे खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स ने संजू सैमसन को खरीदने के बावजूद कई खिलाड़ियों को रिलीज करके 40 करोड़ रुपये बचा लिये हैं। केकेआर को नये सिरे से टीम बनानी होगी, जबकि चेन्नई अपने गेंदबाजी आक्रमण को बेहतर करने की जुगत में होगी। उसकी नजरें मथीषा पथिराना को वापिस लेने या बेन स्टोक्स को खरीदने पर भी लगी होगी बशर्ते वह एशेज के बाद उपलब्ध रहे।
IPL Retention 2026: मिनी नीलामी से पहले टीमों के पास पर्स-
चेन्नई सुपर किंग्स (43.40 करोड़ रुपये)
मुंबई इंडियंस (2 . 75 करोड़)
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (16.40 करोड़)
कोलकाता नाइट राइडर्स (64.30 करोड़)
सनराजइर्स हैदराबाद (25 . 50 करोड़)
गुजरात टाइटंस (12 . 90 करोड़)
राजस्थान रॉयल्स (16 . 05 करोड़)
दिल्ली कैपिटल्स (21 . 80 करोड़)
लखनऊ सुपर जाइंट्स (22 . 95 करोड़)
पंजाब किंग्स (11 . 50 करोड़)।
केकेआर ने क्विंटोन डिकॉक, मोईन अली और एनरिक नॉर्किया को भी रिलीज कर दिया है, जबकि अजिंक्य रहाणे, मनीष पांडे, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह, हर्षित राणा और अंगकृष रघुवंशी को बरकरार रखा है। केकेआर के पास 13 जगह खाली है जिनमें छह विदेशी खिलाड़ियों के लिये है।
इससे पहले हरफनमौला रविंद्र जडेजा सीएसके से राजस्थान रॉयल्स में और विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन रॉयल्स से सीएसके में आ गए हैं। खिलाड़ियों को बरकरार रखने की मियाद रविवार तक की ही है। आईपीएल की मीडिया विज्ञप्ति के अनुसार जडेजा 18 करोड़ से कम 14 करोड़ में रॉयल्स के पास गए हैं, जबकि सैमसन मौजूदा फीस 18 करोड़ में ही सीएसके में आये हैं।
इंग्लैंड के हरफनमौला सैम कुरेन भी दो करोड़ 40 लाख रुपये में सीएसके से रॉयल्स में चले गए हैं। मोहम्मद शमी मौजूदा फीस दस करोड़ रपपये में ही अब सनराइजर्स हैदराबाद की बजाय लखनऊ सुपर जाइंट्स के लिये खेलेंगे। सचिन तेंदुलकर का बेटा अर्जुन मुंबई इंडियंस से लखनऊ सुपर जाइंट्स में आ गया है, जबकि नीतिश राणा अब रॉयल्स की बजाय दिल्ली कैपिटल्स में नजर आयेंगे।
दिल्ली टीम ने छह खिलाड़ियों को रिलीज किया है जिनमे फाफ डु प्लेसी और जैक फ्रेसर मैकगुर्क शामिल हैं। दिल्ली टीम ने अक्षर पटेल, केएल राहुल, कुलदीप यादव, मिचेल स्टार्क और ट्रिस्टन स्टब्स को बरकरार रखा है। गुजरात टाइटंस ने पांच खिलाड़ियों को रिलीज किया, जबकि सीएसके ने डेवोन कोंवे, रचिन रविंद्र, आर अश्विन और पथिराना जैसे खिलाड़ियों को रिलीज किया है।
सनराइजर्स ने आठ खिलाड़ियों को रिलीज किया जिनमे मोहम्मद शमी, एडम जम्पा और राहुल चाहर शामिल हैं। पंजाब किंग्स ने ग्लेन मैक्सवेल समेत पांच खिलाड़ियों को रिलीज किया। वहीं मुंबई इंडियंस ने नौ खिलाड़ियों को रिलीज किया है। लखनऊ ने तीन खिलाड़ियों को रिलीज किया है। रिलीज किये गए सभी खिलाड़ी मिनी नीलामी में जायेंगे।