IPL 2025 Points Table CSK vs SRH: क्या सीएसके, आरआर और एसआरएच आईपीएल 2025 से बाहर?, अंक तालिका खुद कर रहे बयां

Highlights IPL 2025 Points Table updated after CSK vs SRH: शुभमन गिल की टीम नंबर-1 पर है। IPL 2025 Points Table updated after CSK vs SRH: अक्षर पटेल की टीम नंबर-2 पर है। IPL 2025 Points Table updated after CSK vs SRH: रजत पाटीदार नंबर-3 पर काबिज है।

IPL 2025 Points Table updated after CSK vs SRH:सनराइजर्स हैदराबाद ने शुक्रवार को चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) को पांच विकेट से हराकर सीजन की अपनी तीसरी जीत दर्ज की और इंडियन प्रीमियर लीग 2025 अंक तालिका में आठवें स्थान पर पहुंच गई। सीएसके के लिए यह सातवीं हार थी, जिससे टीम नौ मैचों में सिर्फ चार अंक लेकर अंतिम स्थान पर रही। गुरुवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने राजस्थान रॉयल्स पर 11 रन की जीत के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गई। मुंबई इंडियंस नौ मैचों में 10 अंक लेकर चौथे स्थान पर है। गुजरात टाइटन्स और दिल्ली कैपिटल्स 12-12 अंक लेकर शीर्ष दो में हैं, जिनमें से गुजरात का नेट रन रेट बेहतर है।

Shining bright when it mattered ✨



Harshal Patel is the Player of the Match for his exquisite spell of bowling 🤌



Scorecard ▶ https://t.co/26D3UampFQ#TATAIPL | #CSKvSRH | @SunRiserspic.twitter.com/EwXV7d4umc— IndianPremierLeague (@IPL) April 25, 2025

IPL 2025 Points Table updated after CSK vs SRH: आईपीएल 2025 अंक तालिका टीम-

1. गुजरात टाइटन्सः 12

2. दिल्ली कैपिटल्सः 12

3. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुः 12

4. मुंबई इंडियंसः 10

5. पंजाब किंग्सः 10

6. लखनऊ सुपर जायंट्सः 10

7. कोलकाता नाइट राइडर्सः 06

8. सनराइजर्स हैदराबादः 06

9. राजस्थान रॉयल्सः 04

10. चेन्नई सुपर किंग्सः 04