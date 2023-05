IPL Points Table 2023: दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदरबाद और पंजाब किंग्स प्लेऑफ की दौड़ से बाहर!, गुजरात ने किया क्वालीफाई, तीन स्थान खाली और 6 टीम में जंग, देखें अंक तालिका

Highlights पीबीकेएस 13 मैचों में 12 अंकों के साथ अंक तालिका में 8वें स्थान पर है। हैदराबाद की टीम अंतिम स्थान पर है। प्लेऑफ चरण के लिए क्वालीफाई किया है और उसके 13 मैचों में 18 अंक हैं।

IPL Points Table 2023: आईपीएल 2023 सीजन रोमांच से कम नहीं रहा है। 10 टीमें प्रतिस्पर्धी इंडियन प्रीमियर लीग टूर्नामेंट में अपनी स्थिति सुरक्षित करने के लिए क्रिकेट के मैदान पर जूझ रही हैं। जैसे-जैसे मैच तेज होते जा रहे हैं और उत्साह अपने चरम पर पहुंच रहा है। फैंस अपनी टीम को प्लेऑफ में देखना चाहते हैं।

दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदरबाद और पंजाब किंग्स की टीम प्लेऑफ की दौड़ से लगभग बाहर हो गई। पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी दिल्ली ने पंजाब के रंग में भंग डालते हुए रिली रोसोयू के 37 गेंद में नाबाद 82 रन की मदद से दो विकेट पर 213 रन बनाये। जवाब में पंजाब की टीम आठ विकेट पर 198 रन ही बना सकी।

IPL 2023 Points Table:



CSK and LSG will qualify for Playoffs if SRH defeat RCB tomorrow.

15 रन से हार का सामना करना पड़ा। इस नतीजे से दिल्ली कैपिटल्स के अब 13 मैचों में 10 अंक हो गए हैं, जबकि पंजाब किंग्स के इतने ही मैचों से 12 अंक हो गए हैं। दोनों टीम के पास एक-एक मैच बाकी है। गुजरात की टीम पहले ही स्थान सुरक्षित कर ली है। चेन्नई, लखनऊ और मुंबई की टीम दूसरे, तीसरे और चौथे पायदान पर है।

The 𝗪𝗔𝗜𝗧 is over!



The Tickets for the #TATAIPL Qualifier 1 and Eliminator are now 𝗟𝗜𝗩𝗘



Exclusive early access for @RuPay_npci cardholders



Get them now

गुजरात के पास 18, चेन्नई, लखनऊ और मुंबई के पास क्रमश- 15-15 और 14 अंक है। सभी टीम के पास एक-एक मैच बाकी है। बेंगलुरु, राजस्थान और कोलकाता के पास भी 12 अंक है। बेंगलुरु के पास अभी 2 मैच है। राजस्थान और कोलकाता के पास एक-एक मैच है। अब रन रेट का महत्व बढ़ जाएगा।

हार के बाद पंजाब के 13 मैचों में 12 ही अंक है और आखिरी मैच जीतने पर उसके 14 अंक होंगे जो प्लेआफ में पहुंचने के लिये काफी नहीं होंगे। उसका नेट रनरेट भी माइनस 0.308 है। दूसरी ओर दिल्ली दस टीमों में नौवें स्थान पर है। पंजाब किंग्स 2014 में फाइनल में पहुंचने के बाद से पिछले नौ साल में अंतिम चार में जगह नहीं बना सकी है।

ऑरेंज कैप की दौड़ः ऑरेंज कैप की दौड़ में डेविड वॉर्नर सातवें स्थान पर पहुंच गए हैं। डीसी कप्तान डेविड वार्नर ने अपने आईपीएल करियर में 9वीं बार 400 रन पूरे किए। उपलब्धि हासिल करने के लिए विराट कोहली और शिखर धवन क्लब में शामिल हुए।

#FafDuPlessis and #MohammedShami are leading in Orange and Purple caps respectively after the completion of match No.64 between PBKS and DC.



📸: IPL/BCCI#IPL2023#PBKSvsDCpic.twitter.com/b4QdzWAJ5Q — CricTelegraph (@CricTelegraph) May 17, 2023

वार्नर आईपीएल 2023 सीजन की अपनी छठी फिफ्टी लगाने से चूक गएस लेकिन आईपीएल 2023 ऑरेंज कैप की रेस में 7वें स्थान पर पहुंच गए। वार्नर के अब 13 मैचों में पांच अर्द्धशतक और 128.74 के स्ट्राइक-रेट के साथ 430 रन हैं। आरसीबी के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने अब तक 12 मैचों में 631 रन बनाकर ऑरेंज कैप पर कब्जा जमा रखा है।

जीटी के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल 13 मैचों में 576 रनों के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि आरआर के सलामी बल्लेबाज वाई जायसवाल 13 मैचों में 575 रनों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। डु प्लेसिस शीर्ष पर अपनी बढ़त का विस्तार कर सकते हैं क्योंकि वह गुरुवार रात SRH से भिड़ने के लिए तैयार हैं।

पर्पल कैप में कौन आगेः जीटी पेसर मोहम्मद शमी ने 13 मैचों में 23 विकेट लेकर अपने साथी और लेग स्पिनर राशिद खान के साथ पर्पल कैप बरकरार रखी। पीबीकेएस के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह 13 मैचों में 16 विकेट लेकर 10वें स्थान पर बने हुए हैं। राजस्थान रॉयल्स के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल अब तक 13 मैचों में 21 विकेट लेकर तीसरे स्थान पर बने हुए हैं।