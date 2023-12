Gerald Coetzee IPL auction 2024: दक्षिणी अफ्रीकी खिलाड़ी को मुंबई इंडियंस ने 5 करोड़ में खरीदा, आईसीसी विश्व कप में आठ मैचों में 20 विकेट झटके 

Highlights कोएत्ज़ी का आईपीएल में पहला सीज़न होगा। पांचवें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। 3/32 के आंकड़े के साथ अपनी टीम को जीत दिलाई।

Gerald Coetzee IPL auction 2024: दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज गेराल्ड कोएत्जी को मंगलवार को दुबई में आईपीएल नीलामी में मुंबई इंडियंस ने साइन किया। यह कोएत्ज़ी का आईपीएल में पहला सीज़न होगा। कोएट्ज़ी भारत में एकदिवसीय विश्व कप का हिस्सा थे और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के सेमीफ़ाइनल तक पहुंचने के दौरान आठ मैचों में 20 विकेट लिए हैं।

Gerald Coetzee will play for the Mumbai Indians!



He is SOLD for INR 5 Crore 👏👏#IPLAuction | #IPL — IndianPremierLeague (@IPL) December 19, 2023

वह टूर्नामेंट में पांचवें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। वह पहले से ही SA20 और मेजर लीग क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स की टीमों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोएत्ज़ी की तेज़ गति से गेंदबाज़ी करने की क्षमता है। कई बार टीम को जीत दिलाई है। 23 वर्षीय तेज गेंदबाज ने हाल ही में भारत के खिलाफ दूसरे टी20 में प्रभावित किया और 3/32 के आंकड़े के साथ अपनी टीम को जीत दिलाई।

Welcome in one family pic.twitter.com/WyegcJfw6s — Hemaram Saran (@saran_hemaram) December 19, 2023

कोएत्ज़ी ने लिस्ट ए क्रिकेट में भी अपनी बल्लेबाज़ी का जलवा दिखाया है। पल्लेकेले में श्रीलंका ए के खिलाफ हाल ही में एक मैच में वह दक्षिण अफ्रीका ए के लिए शीर्ष स्कोरर के रूप में उभरे हैं। 42 रन देकर 7 विकेट निकाले। उन्होंने 89 गेंदों में 77 रन बनाकर एक महत्वपूर्ण पारी खेली।

हेड को खरीदने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स ने बोली लगाई

सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद ऑस्ट्रेलिया के विश्व कप फाइनल के नायक ट्रेविस हेड को मंगलवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की नीलामी के दौरान 6.80 करोड़ रुपए में खरीदकर अपनी टीम से जोड़ा जबकि वेस्टइंडीज के रोवमैन पावेल को राजस्थान रॉयल्स ने 7.40 करोड़ रुपए में खरीदा।

THE BIGGEST IPL BID EVER 😱



HISTORY CREATED here at the #IPLAuction



Australia's World Cup winning captain Pat Cummins is SOLD to @SunRisers for a HISTORIC INR 20.5 Crore 💰💰💰💰#IPLpic.twitter.com/bpHJjfKwED — IndianPremierLeague (@IPL) December 19, 2023

नीलामी में सबसे पहला नाम वेस्टइंडीज के टी20 कप्तान पावेल का था जिनका आधार मूल्य दो करोड रुपए था। उनको खरीदने के लिए तीन टीमों ने दिलचस्पी दिखाई। आखिर में राजस्थान रॉयल्स की टीम इस ‘बिग हिटर’ को अपनी टीम से जोड़ने में सफल रही। पावेल कैरेबियन प्रीमियर लीग (सीपीएल) में बारबाडोस रॉयल्स के कप्तान भी हैं।

भारत के खिलाफ विश्व कप फाइनल में मैच विजेता शतक जड़ने वाले हेड को खरीदने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स ने बोली लगाई। इस विकेटकीपर बल्लेबाज को आखिर में सनराइजर्स ने अपनी टीम से जोड़ा। पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ, भारत के मनीष पांडे और दक्षिण अफ्रीका के रिली रोसो को कोई खरीदार नहीं मिला जबकि इंग्लैंड के हैरी ब्रूक को दिल्ली कैपिटल्स ने चार करोड़ रुपए में खरीदा।