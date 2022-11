IPL Auction 2023: रोहित शर्मा से आगे, आईपीएल नीलामी में होगी पैसों की बारिश!, 6 पारी, 5 शतक और 799 रन

Highlights कुमार संगकारा, अल्वीरो पीटरसन और देवदत्त पड्डिकल की बराबरी की थी। हरियाणा, छत्तीसगढ़, आंध्र और गोवा के खिलाफ भी शतक जड़े। 141 गेंद में 277 रन की पारी खेलकर लिस्ट ए क्रिकेट में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर का विश्व रिकॉर्ड बनाया।

IPL Auction 2023: तमिलनाडु के बल्लेबाज नारायण जगदीशन ने धमाका कर दिया। जगदीशन ने टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को पछाड़ दिया और लिस्ट ए क्रिकेट में एक भारतीय द्वारा सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोरर बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। इंडियन प्रीमियर लीग की नीलामी में कई टीम की नजर में होंगे।

Highest individual scores in List A cricket:



Narayan Jagadeesan - 277(141)

AD Brown - 268(160)

Rohit Sharma - 264(173)

Darcy Short - 257(148)

Shikhar Dhawan - 248(150) — Johns. (@CricCrazyJohns) November 21, 2022

अगले महीने होने वाली इंडियन प्रीमियर लीग की नीलामी से पहले जगदीशन को चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने साथ बरकरार नहीं रखा है। जगदीशन पर पैसों की बारिश हो सकती है। विजय हजारे ट्रॉफी एकदिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट में 6 पारी खेलते हुए 799 रन बना चुके हैं। 5 शतक शामिल हैं और 159 की औसत से रन ठोके है।

Narayan Jagadeesan in Vijay Hazare 2022:



Innings - 6

Runs - 799

Average - 159

Hundreds - 5



He bossed the domestic season in 50 over format - Take a bow, Jaggi. pic.twitter.com/tRc7w71myF — Johns. (@CricCrazyJohns) November 21, 2022

जगदीशन ने शनिवार को लगातार चौथे शतक के साथ लिस्ट ए क्रिकेट में लगातार सर्वाधिक शतक बनाने के मामले में कुमार संगकारा, अल्वीरो पीटरसन और देवदत्त पड्डिकल की बराबरी की थी। जगदीशन ने मौजूदा विजय हजारे टूर्नामेंट में सोमवार को अरुणाचल के खिलाफ 277 रन की पारी से पहले हरियाणा, छत्तीसगढ़, आंध्र और गोवा के खिलाफ भी शतक जड़े।

HISTORY IN VIJAY HAZARE TROPHY!!!



Narayan Jagadeesan breaks the World record for the highest individual score in List-A cricket. pic.twitter.com/q0Ri01iTMM — CricTracker (@Cricketracker) November 21, 2022

तमिलनाडु के बल्लेबाज नारायण जगदीशन ने सोमवार को यहां विजय हजारे ट्रॉफी एकदिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट में अरूणाचल प्रदेश के खिलाफ 141 गेंद में 277 रन की पारी खेलकर लिस्ट ए क्रिकेट में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर का विश्व रिकॉर्ड बनाया। छब्बीस साल के जगदीशन ने 2002 में ग्लेमोर्गन के खिलाफ सरे के एलिस्टेयर ब्राउन के 268 रन के सर्वाधिक लिस्ट ए स्कोर के रिकॉर्ड को तोड़ा।

जगदीशन ने इस पारी के दौरान भारत की ओर से सर्वाधिक लिस्ट ए स्कोर के रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को भी तोड़ा जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में 264 रन बनाए थे। तमिलनाडु ने इस मैच में दो विकेट पर 506 रन बनाए जो पुरुष लिस्ट ए क्रिकेट में सर्वाधिक टीम स्कोर है।

- 5⃣th consecutive hundred in #VijayHazareTrophy2022 🤩

- 2⃣7⃣7⃣ (141): World Record for the highest List A score in Cricket 🤯



NARAYAN JAGADEESAN. REMEMBER THE NAME. pic.twitter.com/UqMAE2nbj1 — Lucknow Super Giants (@LucknowIPL) November 21, 2022

पिछला रिकॉर्ड इंग्लैंड के नाम था जिसने इस साल की शुरुआत में नीदरलैंड के खिलाफ चार विकेट पर 498 रन बनाए थे। भारत में लिस्ट ए में पिछला सर्वाधिक टीम स्कोर मुंबई के नाम था जिसने 2021 में जयपुर में पुडुचेरी के खिलाफ चार विकेट पर 457 रन बनाए थे। भारत के अनुभवी क्रिकेटर और तमिलनाडु टीम में जगदीशन के साथी दिनेश कार्तिक ने उन्हें बधाई देते हुए ट्वीट किया, ‘‘विश्व रिकॉर्ड अलर्ट। जगदीशन का क्या शानदार प्रयास। उसके लिए बहुत खुश हूं। बड़ी चीजें इंतजार करती हैं।

साई सुदर्शन के लिए भी मौजूदा टूर्नामेंट शानदार रहा। यह सलामी जोड़ी विरोधियों को ध्वस्त कर रही है। शानदार खेल दिखाया।’’ दोनों टीम के बीच के स्तर के अंतर की ओर इशारा करते हुए कार्तिक ने एक अन्य ट्वीट में कहा, ‘‘साथ ही क्या यह समझदारी भरा है कि पूर्वोत्तर की टीमों को लीग चरण में ही एलीट टीमों से भिड़ाया जाए। इससे टीमों के रन रेट में इजाफा होगा और कल्पना कीजिए कि इनमें से एक टीम के खिलाफ मैच बारिश की भेंट चढ़ जाए। क्या उनके लिए अलग ग्रुप नहीं हो सकता और फिर वे क्वालीफाई करें।’’

Tamil Nadu’s Narayan Jagadeesan becomes the first ever cricketer to score 5 consecutive centuries in List A cricket 🔥



📸: BCCI#crickettwitter#indiapic.twitter.com/tQvW61QugO — Sportskeeda (@Sportskeeda) November 21, 2022

अरुणाचल उन नौ टीम में शामिल है जो 2018-19 से घरेलू सर्किट से जुड़े। जगदीशन ने अरुणाचल के गेंदबाजों को निशाना बनाते हुए रिकॉर्डों की झड़ी लगा दी। उन्होंने सिर्फ 114 गेंद में 200 रन के आंकड़े को छुआ और इस दौरान लिस्ट ए इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक जड़ने वाले बल्लेबाज भी बने।

दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने इसके साथ ही लगातार पांचवां लिस्ट ए शतक भी जड़ा जो नया रिकॉर्ड है। जगदीशन ने विजय हजारे ट्रॉफी में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर के पृथ्वी साव (पुडुचेरी के खिलाफ 227 रन) के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ा। तमिलनाडु का यह विकेटकीपर बल्लेबाज भारत की शीर्ष एकदिवसीय प्रतियोगिता में दोहरा शतक जड़ने वाला छठा बल्लेबाज बना।

जगदीशन ने बी साई सुदर्शन के साथ पहले विकेट के लिए 416 रन जोड़े जो लिस्ट ए क्रिकेट में किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड है। सुदर्शन ने 102 गेंद में 19 चौकों और दो छक्कों की मदद से 154 रन बनाए।