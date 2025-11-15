सीएसके में 18 करोड़ और राजस्थान रॉयल्स में 14 करोड़ लेंगे जडेजा?, चेन्नई सुपर किंग्स पहुंचे सैमसन, देखिए 8 खिलाड़ी की सूची

IPL 2026 Retentions And Trades LIVE Updates: चार सत्र तक राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी करने वाले सैमसन आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स की पीली जर्सी पहनेंगे।

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 15, 2025 14:16 IST2025-11-15T14:14:05+5:302025-11-15T14:16:09+5:30

IPL 2026 Retentions And Trades LIVE Ravindra Jadeja Rs 18 crore CSK and Rs 14 crore Rajasthan Royals Sanju Samson reaches Chennai Super Kings will replace MS Dhoni new captain Rs 18 crore | सीएसके में 18 करोड़ और राजस्थान रॉयल्स में 14 करोड़ लेंगे जडेजा?, चेन्नई सुपर किंग्स पहुंचे सैमसन, देखिए 8 खिलाड़ी की सूची

IPL 2026 Retentions And Trades LIVE Updates

HighlightsIPL 2026 Retentions And Trades LIVE Updates: मोहम्मद शमीः लखनऊ सुपर जायंट्स ((एलएसजी)।IPL 2026 Retentions And Trades LIVE Updates: अर्जुन तेंदुलकरः लखनऊ सुपर जायंट्स ((एलएसजी)।IPL 2026 Retentions And Trades LIVE Updates: डोनोवन फरेराः राजस्थान रॉयल्स।

मुंबईः करिश्माई ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में अब क्रमश: राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के लिए खेलेंगे। आईपीएल के आगामी सत्र से पहले इन दोनों फ्रेंचाइजी ने इसकी पुष्टि की। अगले साल होने वाले आईपीएल के लिए खिलाड़ियों को रिटेन करने की समय सीमा रविवार को समाप्त हो जाएगी। इससे पहले जडेजा ने कम शुल्क पर राजस्थान रॉयल्स में प्रवेश कर लिया है, जबकि चार सत्र तक राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी करने वाले सैमसन आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स की पीली जर्सी पहनेंगे।

IPL 2026 Retentions And Trades LIVE Updates: खिलाड़ी की सूची-

रविंद्र जडेजाः राजस्थान रॉयल्स

संजू सैमसनः चेन्नई सुपर किंग्स

सैम कुरेनः राजस्थान रॉयल्स

मोहम्मद शमीः लखनऊ सुपर जायंट्स ((एलएसजी)

अर्जुन तेंदुलकरः लखनऊ सुपर जायंट्स ((एलएसजी)

नितीश राणाः दिल्ली कैपिटल्स

डोनोवन फरेराः राजस्थान रॉयल्स

मयंक मार्कंडेयः मुंबई इंडियंस

आईपीएल मीडिया एडवाइजरी में कहा गया कि जडेजा की आईपीएल फीस 18 करोड़ रुपये से घटाकर 14 करोड़ रुपये कर दी गई है, जबकि सैमसन सीएसके के लिए अपनी मौजूदा लीग फीस 18 करोड़ रुपये पर खेलेंगे। एडवाइजरी में कहा गया है, ‘‘सीएसके के लिए 12 सत्र में खेल चुके जडेजा लीग के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक हैं।

समझौते के तहत उनकी लीग फीस 18 करोड़ रुपये से 14 करोड़ रुपये कर दी गई है। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान और भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन अब 18 करोड़ रुपये की मौजूदा लीग फीस पर चेन्नई सुपर किंग्स का प्रतिनिधित्व करेंगे।’’

आईपीएल विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘‘इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम कुरेन 2.4 करोड़ रुपये की अपनी मौजूदा लीग फीस पर सीएसके से राजस्थान रॉयल्स की टीम से खेलेंगे।’’ तेज गेंदबाज़ मोहम्मद शमी सनराइजर्स हैदराबाद से ट्रेड के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स ((एलएसजी) की जर्सी पहनेंगे। वह अपनी मौजूदा 10 करोड़ रुपये की फीस पर नई फ्रैंचाइज़ी में शामिल होंगे।

सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर भी मुंबई इंडियंस से 30 लाख रुपये की मौजूदा फीस पर एलएसजी की ओर से खेलेंगे, जबकि ऑलराउंडर नितीश राणा राजस्थान रॉयल्स से 4.2 करोड़ रुपये की मौजूदा फीस पर दिल्ली कैपिटल्स का प्रतिनिधित्व करेंगे।

दक्षिण अफ़्रीकी विकेटकीपर बल्लेबाज़ डोनोवन फरेरा दिल्ली कैपिटल्स से एक करोड़ रुपये की संशोधित फ़ीस पर ट्रेड होने के बाद अपनी पहली फ़्रैंचाइज़ी राजस्थान रॉयल्स में वापसी करेंगे। लेग स्पिनर मयंक मार्कंडेय आगामी सत्र से पहले तीन बार की आईपीएल चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) से ट्रेड होने के बाद अपनी पूर्व फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस में वापसी करेंगे।

Open in app
टॅग्स :IPL 2026Ravindra JadejaSanju SamsonNitish RanaLucknow Super GiantsMohammed ShamiRajasthan Royalsआईपीएल 2026रवींंद्र जडेजासंजू सैमसननीतीश राणालखनऊ सुपरजायंट्समोहम्मद शमीराजस्थान रॉयल्स