IPL 2026: मुस्तफिजुर के केकेआर से बाहर होने पर बांग्लादेश क्रिकेट में बढ़ी चिंता, छाए निराशा के बादल

नई दिल्ली: शनिवार को बांग्लादेश क्रिकेट बिरादरी में निराशा थी, जब बीसीसीआई के निर्देशों के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स से आने वाले आईपीएल 2026 के लिए मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज़ करने के लिए कहा गया। बांग्लादेश के प्रमुख क्रिकेटर और कोच फिलहाल चल रही बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए सिलहट में हैं और दोनों पड़ोसी देशों के बीच बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच केकेआर से इस तेज़ गेंदबाज़ को रिलीज़ करने के लिए कहे जाने की खबर आने के बाद मुस्तफिजुर चर्चा का मुख्य विषय बन गए।

इस फैसले से भारत के बांग्लादेश दौरे पर भी संदेह पैदा हो गया है, जबकि यह सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या अगले महीने शुरू होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश का भारत जाना समझदारी होगी। बांग्लादेश प्रीमियर लीग (बीपीएल) टीम नोआखली एक्सप्रेस के हेड कोच और BCB के पूर्व डायरेक्टर खालिद महमूद ने शनिवार को पत्रकारों से कहा, "यह सच में एक दुखद घटना है। मुझे सटीक कारण नहीं पता, हालांकि राजनीतिक कारणों का ज़िक्र किया गया था। ऐसा लगता है कि यह कुछ ताकतों या धर्म-आधारित राजनीति से जुड़ा है। लेकिन यह बहुत दुखद है, खासकर मुस्तफिज के लिए, और हम सभी के लिए, क्योंकि हम केकेआर का इंतज़ार कर रहे थे, जहाँ मुस्तफिजुर खेलते, जैसा कि शाकिब के साथ था।"

उन्होंने कहा, "जब शाकिब खेलते थे, तो हम सभी केकेआर के समर्थक बन गए थे; मुस्तफिजुर के खेलने पर भी हम सभी केकेआर के समर्थक थे। यह हमारे लिए सच में निराशाजनक है, और हमें इस पर बहुत शर्मिंदगी है।" उन्होंने आगे कहा, "मुझे लगता है कि हमारी सरकार को वर्ल्ड कप में खेलने जा रही बांग्लादेश टीम के बारे में बताया जाना चाहिए और समझना चाहिए कि वे सुरक्षा के लिए क्या ज़िम्मेदारी और भरोसा दे सकते हैं। अगर ऐसी कोई गड़बड़ी वाली घटना होती है, तो हमारे देश का नुकसान होगा, है ना? इसलिए BCB और सरकार दोनों को ICC को एक लेटर लिखना चाहिए। और मेरा मानना ​​है कि अगर हमारे सभी मैच भारत के बाहर किसी दूसरी जगह पर हो सकें, तो यह एक समाधान हो सकता है।"

पूर्व नेशनल कप्तान मोहम्मद अशरफुल, जो बीपीएल में रंगपुर राइडर्स के असिस्टेंट कोच के तौर पर मुस्तफिजुर को गाइड कर रहे हैं, ने कहा कि वह घटनाओं के इस मोड़ से हैरान हैं। उन्होंने कहा, "ईमानदारी से कहूँ तो, मैं हैरान था कि इस तरह की घटना हो सकती है। इस बार उन्हें कोलकाता ने सबसे ज़्यादा बोली लगाकर खरीदा था। हम सभी मुस्तफिजुर का परफॉर्मेंस देखने का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि जब से उन्होंने 2016 में आईपीएल में खेलना शुरू किया है, तब से वह शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं।

अशरफुल ने कहा, "लेकिन हर साल, उन्हें वह सम्मान नहीं मिला जिसके वह हकदार हैं। इस साल, कोलकाता ने शानदार बोली लगाई, क्योंकि चेन्नई और दिल्ली भी बोली लगा रहे थे, आखिरकार उन्हें 9.20 करोड़ में खरीदा गया। जब मैंने ऐसी खबरें सुनीं कि BCCI ने कथित तौर पर KKR से उन्हें रिलीज़ करने के लिए कहा है, तो मैं सच में हैरान था।" उन्होंने आगे कहा, "मेरा मानना ​​है कि क्रिकेट को राजनीति के साथ बिल्कुल भी नहीं मिलाना चाहिए। यह सुनकर मुझे सच में बहुत बुरा लगा।"

एक और पूर्व नेशनल कप्तान, रजिन सालेह, जो अभी राजशाही वॉरियर्स के साथ बैटिंग कोच के तौर पर काम कर रहे हैं, ने इस फैसले को अपमानजनक बताया और कहा कि बीसीबी को अपने T20 वर्ल्ड कप मैच भारत से श्रीलंका में करवाने पर विचार करना चाहिए। रजिन ने कहा, "यह अपमानजनक है। यह बांग्लादेश क्रिकेट के लिए अपमानजनक है, मुस्तफिजुर के लिए नहीं। मुस्तफिजुर पहले भी कई सालों तक IPL में खेल चुके हैं, और वहाँ उन्होंने साबित किया है कि वह दुनिया के सबसे अच्छे गेंदबाजों में से एक हैं। इस संदर्भ में, उन्हें बुलाना और फिर न बुलाना, या उन्हें न लेना, बांग्लादेश क्रिकेट का अपमान है।"

उन्होंने कहा, "लेकिन मैंने सुना है कि सुरक्षा का मुद्दा है, कि वे मुस्तफिजुर को सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। अगर वे उन्हें IPL में सुरक्षा नहीं दे सकते, तो बांग्लादेश टीम आने वाले वर्ल्ड कप के लिए भारत जा रही है। अगर वे सिर्फ़ एक खिलाड़ी को सुरक्षा नहीं दे सकते, तो वे हमारे सभी खिलाड़ियों को सुरक्षा कैसे देंगे, या वे क्या करेंगे?" उन्होंने आगे कहा, "मैं निश्चित रूप से चाहता हूं कि अगर भारत में सच में कोई सुरक्षा नहीं है, तो वेन्यू बदल दिया जाए और इसे श्रीलंका ले जाया जाए।"

इस बीच, फ़्रेंचाइज़ी-आधारित टी20 टूर्नामेंट में बांग्लादेशी क्रिकेटरों के भविष्य को लेकर भी चिंता बढ़ रही है, क्योंकि इस बात की पूरी संभावना है कि उन्हें नहीं चुना जाएगा, जैसा कि 2008 के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों को किनारे कर दिया गया था। सिर्फ़ आईपीएल में ही नहीं, बल्कि कई फ़्रेंचाइज़ियाँ, जिनके पास विदेशी लीग में भी टीमें हैं, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को हायर करने से लगातार बच रही हैं। यही हाल बांग्लादेशी खिलाड़ियों का भी हो सकता है, जो अभी अलग-अलग लीग में भारत के मालिकाना हक वाली कुछ टीमों के लिए कभी-कभी खेलते हैं।