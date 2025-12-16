IPL 2026 Auction: कौन हैं 14.20 करोड़ में बिके कार्तिक शर्मा, CSK ने अनकैप्ड स्टार पर लगाया बड़ा दांव

Highlights IPL 2026 Auction: चेन्नई सुपर किंग्स ने अनकैप्ड खिलाड़ी कार्तिक शर्मा पर लगाया बड़ा दांव 14.20 करोड़ का अनकैप्ड खिलाड़ी! IPL 2026 Auction में कार्तिक शर्मा पर CSK ने क्यों लुटाया खजाना

आईपीएल 2026 ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने एक बार फिर अपने आक्रामक और दूरदर्शी फैसलों से सबको चौंका दिया। मंगलवार को हुई नीलामी में पांच बार की चैंपियन टीम ने दो अनकैप्ड खिलाड़ियों पर भारी रकम खर्च की, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा में रहा 19 वर्षीय विकेटकीपर बल्लेबाज़ कार्तिक शर्मा का नाम।

कार्तिक शर्मा का बेस प्राइस महज 30 लाख रुपये था, लेकिन उनकी बोली ने ऑक्शन हॉल में जबरदस्त रोमांच पैदा कर दिया। सबसे पहले मुंबई इंडियंस (MI) ने बोली की शुरुआत की, जिसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) भी रेस में कूद पड़े। 50 लाख रुपये तक पहुंचने के बाद मुकाबला और तेज हो गया।

जैसे ही कीमत 1 करोड़ के पार गई, LSG और KKR के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। इसी बीच CSK ने एंट्री लेते हुए सीधे 5 करोड़ रुपये की बोली लगाकर सबको चौंका दिया। इसके बाद KKR और CSK के बीच जोरदार बिडिंग वॉर शुरू हुई। KKR ने 10 करोड़ रुपये का आंकड़ा भी पार किया, लेकिन CSK पीछे हटने को तैयार नहीं थी।

आखिरकार चेन्नई सुपर किंग्स ने 13 करोड़ रुपये की बोली लगाई, जिस पर KKR ने हाथ खींच लिए। सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने आखिरी कोशिश करते हुए 13.20 करोड़ की बोली लगाई, लेकिन CSK ने हिम्मत नहीं हारी और कार्तिक शर्मा को अपने खेमे में शामिल कर लिया।

प्रशांत वीर के बाद कार्तिक शर्मा: CSK ने IPL 2026 के लिए 14.20 Cr में खरीदा#IPL2026Auction में CSK अनकैप्ड खिलाड़ियों पर मेहरबान है

- Prashant Veer: 14.20 Cr

- Kartik Sharma: 14.20 Cr



कार्तिक शर्मा राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले हैं और ताबड़तोड़ छक्के लगाते हैं



CSK ने सिक्स… pic.twitter.com/xOH5V7QdJS — Abhay Pratap Singh (बहुत सरल हूं) (@IAbhay_Pratap) December 16, 2025

कौन हैं कार्तिक शर्मा?

राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले कार्तिक शर्मा एक विकेटकीपर-बल्लेबाज़ हैं और यह उनका पहला आईपीएल सीजन होगा। उन्होंने घरेलू व्हाइट बॉल क्रिकेट में अपनी विस्फोटक लोअर-ऑर्डर बल्लेबाज़ी से चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा है।

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लीग स्टेज में कार्तिक ने पांच मैचों में 160 से अधिक के स्ट्राइक रेट से 133 रन बनाए। अपने छोटे से टी20 करियर (12 मैच) में भी उन्होंने लगातार 160+ स्ट्राइक रेट से रन बनाकर खुद को एक खतरनाक फिनिशर के रूप में साबित किया है।

CSK का यह दांव आने वाले आईपीएल सीजन में कितना सफल रहता है, यह देखना दिलचस्प होगा, लेकिन इतना तय है कि कार्तिक शर्मा अब आईपीएल 2026 के सबसे चर्चित युवा चेहरों में शामिल हो चुके हैं।