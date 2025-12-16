IPL 2026 Auction: मुंबई के सरफराज खान को CSK ₹75 लाख की बेस प्राइस पर खरीदा, पृथ्वी शॉ अनसोल्ड रहे

IPL 2026 Auction: मुंबई के क्रिकेटर सरफराज खान को मंगलवार को अबू धाबी के एतिहाद एरिना में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी के दूसरे हिस्से में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने 75 लाख रुपये की बेस प्राइस पर खरीदा। हालांकि, मुंबई के एक और क्रिकेटर पृथ्वी शॉ अनसोल्ड रहे।

सरफराज खान और पृथ्वी शॉ को 75 लाख रुपये की बेस प्राइस पर खिलाड़ियों के पहले सेट में रखा गया था। पहले उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला था, लेकिन बाद में उन्हें नीलामी के दूसरे हिस्से में फिर से नीलामी के लिए रखा गया।

इस बार सरफराज खान की किस्मत अच्छी रही और CSK ने उन्हें बेस प्राइस पर खरीदने के लिए बोली लगाई और किसी ने भी बोली को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई और सरफराज खान सिर्फ बेस प्राइस पर ही CSK को बिक गए।

सरफराज खान के तुरंत बाद पृथ्वी शॉ को भी नीलामी के लिए रखा गया, हालांकि, उन्हें फिर से कोई खरीदार नहीं मिला और वह नीलामी में बिना बिके रह गए।

अब सरफराज खान IPL के 19वें एडिशन में पीली जर्सी में दिखेंगे। सरफराज खान ने ऑक्शन शुरू होने से कुछ घंटे पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) 2025 में मुंबई और राजस्थान के बीच हुए मैच में एक धमाकेदार पारी खेली थी।

सरफराज ने सिर्फ 22 गेंदों में 73 रन बनाए और विकेट के बीच में पुश-अप्स करके अपनी हाफ-सेंचुरी का जश्न मनाया। वह हाल ही में अपनी फिटनेस को लेकर सुर्खियों में थे, क्योंकि उन्होंने करीब 17 किलो वजन कम किया था।

आने वाले सीज़न के लिए कुल 369 खिलाड़ियों ने IPL ऑक्शन पूल में हिस्सा लिया है, जिसमें 10 फ्रेंचाइजी अपनी टीमों में 77 खाली जगहों को भरने के लिए मुकाबला कर रही हैं।

मुख्य डील्स में, कैमरन ग्रीन को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25.2 करोड़ रुपये में खरीदा, जबकि श्रीलंकाई तेज़ गेंदबाज़ मथीशा पथिराना KKR में 18 करोड़ रुपये में शामिल हुए, जो IPL 2026 नीलामी में फ्रेंचाइजी द्वारा भारी खर्च को दिखाता है।