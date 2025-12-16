IPL 2026 Auction: नीलामी में 25.2 करोड़ रुपये में बिकने के बावजूद कैमरन ग्रीन को मिलेंगे ₹18 करोड़, जानें क्यों?

केकेआर ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को 25.2 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल करने में कामयाब रही, लेकिन ग्रीन आईपीएल 2026 में 18 करोड़ रुपये से ज़्यादा नहीं कमा पाएंगे।

By रुस्तम राणा | Updated: December 16, 2025 15:36 IST2025-12-16T15:36:51+5:302025-12-16T15:36:51+5:30

IPL 2026 Auction: Despite being sold for ₹25.2 crore in the auction, Cameron Green will receive only ₹18 crore. Find out why. | IPL 2026 Auction: नीलामी में 25.2 करोड़ रुपये में बिकने के बावजूद कैमरन ग्रीन को मिलेंगे ₹18 करोड़, जानें क्यों?

IPL 2026 Auction: नीलामी में 25.2 करोड़ रुपये में बिकने के बावजूद कैमरन ग्रीन को मिलेंगे ₹18 करोड़, जानें क्यों?

IPL 2026 Auction: ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन ने उम्मीद के मुताबिक, आज अबू धाबी के एतिहाद एरिना में आईपीएल 2026 की नीलामी में सबका ध्यान खींचा। उन्होंने इस इवेंट के लिए खुद को एक बैट्समैन के तौर पर लिस्ट किया था, लेकिन उनकी ऑलराउंडर काबिलियत की वजह से चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने उनके लिए ज़ोरदार बोली लगाई। आखिरकार, केकेआर उन्हें 25.2 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल करने में कामयाब रही, लेकिन ग्रीन आईपीएल 2026 में 18 करोड़ रुपये से ज़्यादा नहीं कमा पाएंगे।

ऐसा नए 'मैक्सिमम फीस' नियम की वजह से है जिसे IPL ने पिछले साल फ्रेंचाइजी की चिंता को दूर करने के लिए शुरू किया था। फ्रेंचाइजी की चिंता यह थी कि कुछ विदेशी खिलाड़ी ज़्यादा पैसे कमाने के लिए सिर्फ़ मिनी ऑक्शन के लिए रजिस्टर करते हैं। इसलिए, आईपीएल ने मैक्सिमम फीस का नियम बनाया, जिसके तहत किसी भी विदेशी खिलाड़ी को 18 करोड़ रुपये से ज़्यादा का पेमेंट नहीं किया जा सकता। यह आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले फ्रेंचाइजी द्वारा खिलाड़ियों को रिटेन करने के लिए सबसे ज़्यादा स्लैब था।

असली नियम क्या है?

नियम के अनुसार, अगर बोली 18 करोड़ रुपये से ज़्यादा होती है, तो अतिरिक्त पैसे का इस्तेमाल BCCI खिलाड़ियों की भलाई के लिए करेगा। नियमानुसार, छोटे ऑक्शन में किसी भी विदेशी खिलाड़ी की ऑक्शन फीस सबसे ज़्यादा रिटेंशन कीमत [18 करोड़ रुपये] और बड़े ऑक्शन में सबसे ज़्यादा ऑक्शन कीमत से कम होगी। अगर बड़े ऑक्शन में सबसे ज़्यादा ऑक्शन कीमत 20 करोड़ रुपये है, तो 18 करोड़ रुपये की लिमिट होगी। अगर बड़े ऑक्शन में सबसे ज़्यादा ऑक्शन कीमत 16 करोड़ रुपये है, तो लिमिट 16 करोड़ रुपये होगी।

16 या 18 करोड़ रुपये से ज़्यादा की अतिरिक्त रकम, जैसा भी मामला हो, BCCI के पास जमा की जाएगी। BCCI के पास जमा की गई अतिरिक्त रकम का इस्तेमाल खिलाड़ियों की भलाई के लिए किया जाएगा," नियम कहता है। हालांकि, बेची गई रकम उस खास टीम के ऑक्शन पर्स से काटी जाएगी।

इसलिए, इतनी बड़ी रकम में बिकने के बावजूद, कैमरन ग्रीन को IPL 2026 में सिर्फ़ 18 करोड़ रुपये की सैलरी मिलेगी। हालांकि, यह मैक्सिमम-फीस का नियम भारतीय खिलाड़ियों पर लागू नहीं होता है, जिन्हें बोली की असली रकम मिलेगी।

Open in app
टॅग्स :IPL 2026KKRBCCIIPL Auctionआईपीएल 2026बीसीसीआईआईपीएल ऑक्शन