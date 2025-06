IPL 2025 prize money: जानें आईपीएल चैंपियन को कितना पैसा मिलेगा, उपविजेता पर भी पैसों की बारिश

Highlights टूर्नामेंट के इतिहास में पुरस्कार राशि में चार गुना से अधिक की वृद्धि को दर्शाती है। दुनिया की सबसे लोकप्रिय टी20 लीग में पैसों की बारिश होगी। अर्शदीप ने तीन विकेट लेकर आरसीबी को 200 के पार नहीं पहुंचने दिया।

IPL 2025 prize money: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और पंजाब किंग्स के बीच इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का फाइनल मैच जीतने वाली टीम को पुरस्कार राशि के रूप में ₹20 करोड़ मिलेंगे, जबकि उपविजेता को ₹12.5 करोड़ मिलेंगे। दुनिया की सबसे लोकप्रिय टी20 लीग में पैसों की बारिश होगी। पहले आईपीएल सीज़न के विजेता राजस्थान रॉयल्स को ₹4.8 करोड़ मिले थे। चेन्नई सुपर किंग्स को उपविजेता के रूप में ₹2.4 करोड़ मिले। यह तुलना टूर्नामेंट के इतिहास में पुरस्कार राशि में चार गुना से अधिक की वृद्धि को दर्शाती है।

विजेता 20 करोड़

उपविजेता 13 करोड़

क्वालीफायर 7 करोड़

एलिमिनेटर 6.5 करोड़।

अर्शदीप सिंह और काइल जैमीसन के तीन तीन विकेट की मदद से पंजाब किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग फाइनल में मंगलवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को नौ विकेट पर 190 रन पर रोक दिया। पहले बल्लेबाजी के लिये भेजी गई आरसीबी के लिये विराट कोहली ने 35 गेंद में 43 रन बनाये जबकि जितेश शर्मा ने दस गेंद में 24 रन जोड़े। आखिरी ओवर में अर्शदीप ने तीन विकेट लेकर आरसीबी को 200 के पार नहीं पहुंचने दिया।

Innings break!



Crucial cameos galore from #RCB but #PBKS pull things back well 👏



1️⃣9️⃣1️⃣ to get and it all comes down to this!



Who will get their hands on the 🏆?



Scorecard ▶ https://t.co/U5zvVhcvdo#TATAIPL | #RCBvPBKS | #Final | #TheLastMilepic.twitter.com/jqFhdegMB7