IPL 2024: आईपीएल से ठीक पहले केकेआर को झटका, जेसन रॉय बाहर, उनकी जगह फिल साल्ट को नामित किया

Highlights KKR ने कहा, जेसन रॉय की जगह उनके हमवतन फिल साल्ट को शामिल कर लिया है 27 वर्षीय फिल साल्ट आईपीएल नीलामी 2024 में अनसोल्ड रहे यह आईपीएल में साल्ट का दूसरा सीज़न होगा

IPL 2024: निजी कारणों का हवाला देकर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के आगामी सीजन से बाहर होने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने इंग्लैंड के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज जेसन रॉय की जगह उनके हमवतन फिल साल्ट को शामिल कर लिया है। आईपीएल के एक बयान में कहा गया है, “कोलकाता नाइट राइडर्स ने निजी कारणों से आगामी टाटा आईपीएल 2024 से बाहर होने के बाद जेसन रॉय के प्रतिस्थापन के रूप में फिल साल्ट को नामित किया है। पिछले साल दिल्ली कैपिटल्स का प्रतिनिधित्व करने के बाद नीलामी में अनसोल्ड रहने के बाद, यह आईपीएल में साल्ट का दूसरा सीज़न होगा।“

27 वर्षीय फिल साल्ट आईपीएल नीलामी 2024 में अनसोल्ड रहे। कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने ब्रिटिश खिलाड़ी को उनके आरक्षित मूल्य ₹1.5 करोड़ पर खरीदा है। आईपीएल बयान में कहा गया है, “1.5 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य पर खरीदे गए, इंग्लैंड के आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज ने पिछले साल दिसंबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार दो टी20ई शतक बनाए। त्रिनिदाद में चौथे टी20I में उनका 48 गेंदों में शतक इंग्लैंड के लिए संयुक्त रूप से सबसे तेज़ शतक है।"

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह प्रीमियर लीग में साल्ट का पहला सीज़न नहीं होगा, क्योंकि वह पिछले सीज़न में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रहे थे। साल्ट आईपीएल 2023 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए दूसरे सबसे बड़े स्कोरर थे। उन्होंने नौ पारियों में दो अर्धशतक सहित 218 रन बनाए थे, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत स्कोर 87 था। साल्ट को आश्चर्यजनक रूप से पिछले साल दिसंबर में 2024 की नीलामी से पहले रिलीज़ कर दिया गया था।

