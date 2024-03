IPL 2024: दिल्ली कैपिटल्स को खुशखबरी, पंत फिट घोषित, शमी और कृष्णा आईपीएल 2024 से बाहर, बीसीसीआई ने किया अपडेट

Highlights घायल तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और प्रसिद्ध कृष्णा बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई ने बड़ा अपडेट किया है। पहले मैच फिटनेस हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।

IPL 2024: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 22 मार्च 2024 से शुरू हो रहा है। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को आईपीएल के लिए विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में फिट घोषित किया गया। फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स के लिए राहत भरी खबर है। घायल तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और प्रसिद्ध कृष्णा बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई ने बड़ा अपडेट किया है। पंत दिसंबर 2022 में भीषण कार दुर्घटना गंभीर रूप से चोटिल हुए थे। इसके कारण उन्हें लिगामेंट की सर्जरी करानी पड़ी थी। वह राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) में रिहैबिलिटेशन (चोट से उबरने की प्रक्रिया) कर रहे हैं और मार्च के आखिरी सप्ताह के आस-पास शुरू होने वाले आईपीएल की शुरुआत से पहले मैच फिटनेस हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।

🚨 NEWS 🚨



Ahead of the #TATA@IPL 2024, the BCCI has issued the following medical and fitness updates for Rishabh Pant, Prasidh Krishna & Mohd. Shami.



Details 🔽 #TeamIndia

टखने की सर्जरी से उबर रहे भारत के प्रमुख तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से बाहर हो गए हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) सचिव जय शाह ने दी। शमी इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज से बाहर रहे। पिछले महीने हुई टखने की सर्जरी के कारण वह बाद इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 22 मार्च से शुरू हो रहे आगामी सत्र से भी बाहर रहेंगे।

जून में वेस्टइंडीज और अमेरिका की मेजबानी में होने वाले टी20 विश्व कप में भी उनकी भागीदारी की संभावना नहीं है। शमी ने भारत के लिए अपना पिछला मैच एकदिवसीय विश्व कप में खेला था। भारत सितंबर में दो टेस्ट और तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए बांग्लादेश की मेजबानी करेगा। बीसीसीआई सचिव ने ऋषभ पंत पर की चोट से उबरने और खेल में वापसी पर भी जानकारी दी।

उन्होंने कहा पंत आईपीएल में वापसी के लिए तैयार है। पंत दिसंबर 2022 में एक भीषण कार दुर्घटना के बाद से खेल से दूर है। शाह ने कहा, ‘‘वह अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है, वह अच्छी कीपिंग कर रहा है। हम जल्द ही उसे फिट घोषित कर देंगे। अगर वह टी20 विश्व कप खेल सका तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। वह हमारे लिए एक अहम खिलाड़ी है।’’

शाह ने कहा, ‘‘अगर वह कीपिंग कर सका तो वह विश्व कप खेल सकता है। देखते हैं कि वह आईपीएल में कैसा प्रदर्शन करता है।’’ इंडियन प्रीमियर लीग में विदेशी निवेश के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह संभव नहीं है क्योंकि बीसीसीआई कंपनी नहीं सोसाइटी है।

उन्होंने कहा, ‘‘ बीसीसीआई सोसाइटी है और कोई इस में निवेश नहीं कर सकता है।’’ पिछले साल खबर आई थी कि सऊदी अरब की नजर आईपीएल में अरबों डॉलर के निवेश पर है। भारत में पंजीकृत सोसायटी केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी के बिना विदेशी निवेश स्वीकार नहीं कर सकती है।

Rishabh Pant declared fit as wicketkeeper-batter for IPL, injured pacers Mohammed Shami and Prasidh Krishna ruled out: BCCI

इस वामहस्त बल्लेबाज ने पिछले साल भी एक प्रदर्शनी मैच में भाग लिया था। दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करेंगे। उनकी गैरमौजूदगी में डेविड वॉर्नर ने पिछले सत्र में टीम का नेतृत्व किया था। छब्बीस साल के पंत ने भारत के लिए 33 टेस्ट, 30 एकदिवसीय और 66 टी20 अंतरराष्ट्रीय खेले हैं।