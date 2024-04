RCB vs LSG : आरसीबी को मिली सीजन की तीसरी हार, लखनऊ सुपरजाएंट्स ने 28 रन से दी मात, मयंक यादव ने की तूफानी गेंदबाजी

Highlights आरसीबी को मिली सीजन की तीसरी हार लखनऊ सुपरजाएंट्स ने 28 रन से दी मात क्विंटन डिकॉक की 56 गेंद में 81 रन की ताबड़तोड़ पारी

IPL 2024, RCB vs LSG : आईपीएल 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को मंगलवार को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ इस सीजन की तीसरी हार का सामना करना पड़ा। मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने टॉस जीतकर लखनऊ सुपरजायंट्स को बल्लेबाजी का न्योता दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने 181 रन बनाए और आरसीबी को 182 रनों का लक्ष्य दिया।

जवाब में आरसीबी केवल 153 रन बना सकी। विराट कोहली को 22 रन आउट हुए। डुप्लेसिस ने 13 गेंद पर 19 रन बनाए। मैक्सवेल खाता नहीं खोल सके। मयंक यादव ने कैमरन ग्रीन को क्लीन बोल्ड किया। मार्कस स्टोइनिस ने अनुज रावत को पडिक्कल के हाथों कैच कराया। वह 11 रन बना सके। रजत ने 29 रन बनाए। बेंगलुरु को 17वें ओवर में नवीन उल हक ने सातवां झटका दिया। उन्होंने दिनेश कार्तिक को विकेटकीपर केएल राहुल के हाथों कैच कराया। इसके बाद लोमरोर भी चलते बने।

