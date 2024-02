IPL 2024: एमएस धोनी ने नए सीजन से पहले नेट पर अभ्यास करते समय बल्ले पर किया विशेष स्टिकर का उपयोग

Highlights नेट प्रेक्टिस के दौरान माही के बल्ले पर 'प्राइम स्पोर्ट्स' स्टिकर लगा हुआ था प्राइम स्पोर्ट्स भारत के पूर्व कप्तान के बचपन के दोस्त परमजीत सिंह की कंपनी है परमजीत ने ही उन्हें अपने करियर में पहली बार बैट प्रायोजक दिलाने में मदद की थी

IPL 2024: इंडियन प्रीमियर लीग के 2024 सीज़न की शुरुआत से पहले महेंद्र सिंह धोनी के नेट पर हिट करने के दृश्य सामने आने के बाद, क्रिकेटर के प्रशंसकों ने देखा कि भारत के पूर्व कप्तान ने बल्ले के चेहरे पर एक विशेष स्टिकर चिपकाया था। प्रशंसकों ने नोट किया कि धोनी हाल ही में एक ऐसे बल्ले से प्रशिक्षण ले रहे हैं जिस पर उनके बचपन के दोस्त की स्पोर्ट्स शॉप के नाम का स्टिकर लगा हुआ है। उनके बल्ले पर 'प्राइम स्पोर्ट्स' स्टिकर लगा हुआ था।

'प्राइम स्पोर्ट्स' भारत के पूर्व कप्तान के बचपन के दोस्त परमजीत सिंह की कंपनी है। यह धोनी का अपने बचपन के दोस्त की खेल के सामान की दुकान को बढ़ावा देने का अनोखा तरीका है। धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2024 सीज़न में डिफेंडिंग चैंपियन है। सीएसके ने आईपीएल 2023 के फाइनल में हार्दिक पंड्या की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस को हराया था। अतीत में, धोनी अपने क्रिकेट करियर के शुरुआती दिनों में अपने बचपन के दोस्तों से मिले समर्थन के बारे में मुखर रहे हैं।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह धोनी के दोस्तों में से एक था जिसने उन्हें अपने करियर में पहली बार बैट प्रायोजक दिलाने में मदद की थी। 2016 में भारत के महान क्रिकेटर की बायोपिक, जिसे 'एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी' कहा जाता है, में धोनी के अपने दोस्तों के साथ समीकरण को बड़े पर्दे पर चित्रित किया गया था। परमजीत, एमएस धोनी के बचपन के दोस्तों में से एक थे, जो भारत के पूर्व कप्तान के समर्थन के स्तंभ थे।

