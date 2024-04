Highlights कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 106 रन से हराया केकेआर के 272 के जवाब में दिल्ली मे केवल 166 रन बनाए

IPL 2024: कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स पर बुधवार को खेले गए मुकाबले में जीत दर्ज की। सुनील नारायण के बल्ले से छक्कों की बौछार के और युवा अंगकृष रघुवंशी के आईपीएल में बल्लेबाजी में पदार्पण पर अर्धशतक के दम पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ बुधवार को सात विकेट पर 272 रन बनाये। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत के अर्धशतक के बावजूद टीम केवल 166 रन ही बना सकी।

इससे पहले अपना आक्रामक फॉर्म जारी रखते हुए नारायण ने दिल्ली के सभी गेंदबाजों की धुनाई की। उन्होंने 39 गेंद में सात छक्कों और सात चौकों की मदद से 85 रन बनाये । दिल्ली ने उन्हें 53 के स्कोर पर जीवनदान दिया जो महंगा साबित हुआ और नारायण ने टी20 क्रिकेट में अपना सर्वोच्च स्कोर बना डाला । रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ अपने पहले आईपीएल मैच में बल्लेबाजी का मौका नहीं मिलने के बाद रघुवंशी ने 27 गेंद में 54 रन बनाये।

Sunil Narine at it again 🔥🔥@KKRiders are off to some start in Vizag!



Head to @JioCinema and @StarSportsIndia to watch the match LIVE#TATAIPL | #DCvKKRpic.twitter.com/UipTFUHznQ