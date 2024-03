IPL 2024: कोहली ने टी20 क्रिकेट में एक भारतीय फील्डर द्वारा सर्वाधिक कैच लेने का सुरेश रैना का तोड़ा रिकॉर्ड

Highlights कोहली ने टी20 क्रिकेट में 173 कैच लिए और रैना के 172 कैच के रिकॉर्ड को बेहतर बनाया उन्होंने पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो का कैच लपककर यह उपलब्धि हासिल की कोहली के पास आईपीएल के इतिहास में 108 मैचों के साथ दूसरे सबसे ज्यादा कैच हैं

IPL 2024: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के दिग्गज विराट कोहली ने सोमवार, 23 मार्च को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में पंजाब किंग्स के खिलाफ आईपीएल 2024 मैच के दौरान अपने शानदार करियर में एक और उपलब्धि हासिल की। कोहली ने टी20 क्रिकेट के इतिहास में किसी भारतीय मैदान पर सर्वाधिक कैच लेने के पूर्व भारतीय और चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज सुरेश रैना के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। कोहली ने टी20 क्रिकेट में 173 कैच लिए और रैना के 172 कैच के रिकॉर्ड को बेहतर बनाया।

आरसीबी के पूर्व कप्तान ने पहली पारी के तीसरे ओवर में मोहम्मद सिराज की गेंद पर पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो का कैच लपककर यह उपलब्धि हासिल की। वर्तमान में, विराट कोहली के पास इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के इतिहास में 108 मैचों के साथ दूसरे सबसे ज्यादा कैच हैं। टूर्नामेंट में 109 कैच के साथ सुरेश रैना शीर्ष पर हैं। कोहली वर्षों से भारत के लिए क्षेत्ररक्षकों में से एक रहे हैं क्योंकि वह सीमा रेखा पर कैच लेने या रन बचाने के दौरान अपनी एथलेटिक क्षमता और असाधारण सजगता का प्रदर्शन करते हैं।

चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ शुरुआती मैच में, विराट कोहली ने टी20 क्रिकेट के इतिहास में 12000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज होने का रिकॉर्ड हासिल किया। वह इस उपलब्धि को हासिल करने से केवल छह रन दूर थे और उन्होंने 20 गेंदों में 21 रन की अपनी मध्यम पारी के दौरान इसे पूरा किया। इसके अतिरिक्त, विराट कोहली आईपीएल में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 239 मैचों में 37.16 की औसत से सात शतक और 50 अर्द्धशतक सहित 7264 रन बनाए हैं।

Most catches by Indian fielders in T20 history:



Virat Kohli - 173*



Suresh Raina - 172



Rohit Sharma - 167 pic.twitter.com/zUPr4SeJr4