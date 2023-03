IPL 2023: जर्सी नंबर 17 और 333 को हमेशा के लिए ‘रिटायर’, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से क्या है संबंध, जानिए कहानी

Highlights एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल की जर्सी नंबर को रिटायर करने का फैसला किया है। प्रतिष्ठित क्रिकेटरों ने लंबे समय तक फ्रेंचाइजी की सेवा की है। 26 मार्च को बैंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी अनबॉक्स समारोह में आयोजित किया जाएगा।

IPL 2023: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2023 जल्द ही शुरू होने वाला है। 10 टीम तैयारी कर ही है। फैंस को जल्द ही चौके और छक्के की बारिश देखने को मिल सकती है। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 16वें संस्करण से पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अपने पूर्व खिलाड़ियों एबी डिविलियर्स (17) और क्रिस गेल (333) को सम्मान दिया है।

Jersey numbers 17 and 333 will be retired forever as a tribute to @ABdeVilliers17 and @henrygayle, when we induct the legends of RCB into the Hall of Fame, at the #RCBUnbox presented by Walkers and Co.#PlayBold#ನಮ್ಮRCBpic.twitter.com/Ka2SaORSel