IPL 2023: आईपीएल में बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष की वापसी, इस टीम से जुड़े

Highlights दिल्ली कैपिटल्स के क्रिकेट निदेशक के रूप में फिर से वापसी करेंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) अध्यक्ष का पद छोड़ दिया था। समाचार एजेंसी पीटीआई ने आईपीएल सूत्रों का हवाला देते हुए बताया है।

IPL 2023: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली फिर से आईपीएल में जुड़ेंगे। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुलीदिल्ली कैपिटल्स के क्रिकेट निदेशक के रूप में फिर से वापसी करेंगे। हाल ही में गांगुली ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) अध्यक्ष का पद छोड़ दिया था।

Former BCCI president Sourav Ganguly all set to rejoin Delhi Capitals as Director of Cricket: IPL sources