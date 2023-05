Highlights कहते हैं कि खेल में परियों की कोई कहानी नहीं होती लेकिन आज बहुत अच्छी कहानी थी। मोहित की अंतिम दो गेंद पर जडेजा की शानदार बल्लेबाजी से पहले फ्लेमिंग ने मन ही मन हार मान ली थी। हम आखिरी गेंद पर फाइनल हारे हैं जो दिल तोड़ने वाला रहा है।

IPL 2023 Final: स्टीफन फ्लेमिंग खेल में परियों की कहानियों में विश्वास नहीं करते लेकिन रविंद्र जडेजा का बेजोड़ बल्लेबाजी करके चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) को उसका पांचवां आईपीएल खिताब दिलाना इसी तरह की कहानी करीब है। गुजरात टाइटंस के खिलाफ फाइनल में अंतिम ओवर में जीत के लिए सीएसके को 13 रन की जरूरत थी लेकिन टीम शुरुआती चार गेंद में तीन रन ही बना सकी।

जडेजा ने इसके बाद मोहित शर्मा की आखिरी दो गेंदों पर छक्का और चौका लगाकर टाइटंस से जीत छीन ली। फ्लेमिंग ने सुपरकिंग्स के खिताब जीतने के बाद संवाददाताओं से कहा,‘‘ वे कहते हैं कि खेल में परियों की कोई कहानी नहीं होती लेकिन आज बहुत अच्छी कहानी थी।

पिछले 18 महीने थोड़े मुश्किल रहे, क्योंकि कप्तानी मुश्किल थी, चोट की समस्या थी, उसने (जडेजा ने)खेल से बाहर थोड़ा समय बिताकर वापसी की और टेस्ट टीम में जगह बनाई और फिर सीएसके की टीम में।’’ असल में मोहित की अंतिम दो गेंद पर जडेजा की शानदार बल्लेबाजी से पहले फ्लेमिंग ने मन ही मन हार मान ली थी।

फ्लेमिंग ने कहा, ‘‘हम आखिरी गेंद पर फाइनल हारे हैं जो दिल तोड़ने वाला रहा है। मैं खुद को एक बार फिर दिल टूटने के लिए तैयार कर रहा था जब जडेजा ने छक्का लगाया और इसके बाद दिल भी टूट सकता था और खुशी भी मिल सकती थी, मैं सुनिश्चित नहीं था।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ लेकिन जब मैंने देखा कि गेंद बाउंड्री की ओर जा रही है तो यह परम आनंद था।

यह प्रतियोगिता आपको ऐसे भावनात्मक स्तर तक ले जाती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते।’’ फ्लेमिंग ने जडेजा की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा ‘‘वह गेंद के साथ शानदार भूमिका निभाता है, लेकिन हमारे पास इतने सारे बल्लेबाज हैं कि हम उसका उपयोग निचले क्रम में करते हैं।

महेंद्र सिंह धोनी उसे वहां तक पहुंचाने में बहुत सहायक और सक्रिय रहे हैं तथा आज वह उस विश्वास पर खरा उतरा।’’ सीएसके के कोच ने कहा कि पहले हाफ में उनकी टीम ने खराब प्रदर्शन किया लेकिन बारिश से प्रभावित मैच के आगे बढ़ने के साथ टीम बेहतर होती गई और आत्मविश्वास भर गई।

उन्होंने कहा, ‘‘215... मैंने सोचा कि यह अच्छा स्कोर था लेकिन बारिश आ गई और हमें लय बदलनी पड़ी। हमने सोचा कि पिच के आसपास नमी को देखते हुए इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। इसके लिए काफी अच्छी बल्लेबाजी की जरूरत थी।’’ फ्लेमिंग ने कहा, ‘‘शुरुआत वास्तव में महत्वपूर्ण थी क्योंकि हम तब भी अपने क्षेत्ररक्षण से हैरान थे।

पहले चार या छह ओवरों से हमारा आत्मविश्वास बढ़ा और एक बार आप लय में आ जाएं तो यह उस प्रकार का मैदान है जहां लक्ष्य का बचाव करना कठिन है इसलिए हमें पता था कि हमारे पास मौका है।’’ फ्लेमिंग ने मुकाबले को अंतिम गेंद तक ले जाने के लिए गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों मोहम्मद शमी और मोहित शर्मा की प्रशंसा की।

उन्होंने कहा, ‘‘आखिरी के कुछ ओवर काफी कड़े थे। शमी और मोहित ने अच्छी गेंदबाजी की, खासकर मोहित शर्मा ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की।’’ डेढ़ दशक से सीएसके के कोच रहे फ्लेमिंग ने भारत के सीनियर बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे की प्रशंसा की जो टीम के सबसे सफल बल्लेबाजों में शामिल रहे।

रहाणे ने इस दौरान आक्रामक बल्लेबाजी की और जोखिम उठाया। फ्लेमिंग ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि इस ठप्पे से छुटकारा पाया गया कि आप ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक छोर पर टिककर बल्लेबाजी करते रहेंगे। मुझे लगता है कि शायद उसके दिमाग में इसका कुछ ज्यादा ही प्रभाव था और वह उस तरह का खिलाड़ी नहीं बन पा रहा था जिस तरह का हो सकता है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘और एक बार जब वह ठप्पा हट गया तो मैंने सत्र पूर्व ट्रेनिंग के बीच में एक व्यक्ति को देखा जो शानदार फॉर्म में था।’’ फ्लेमिंग ने कहा कि रहाणे उनकी शुरुआती योजनाओं में शामिल नहीं थे। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ने कहा कि आईपीएल से संन्यास लेने वाले अंबाती रायुडू के जाने से टीम में बड़ा खालीपन आ जाएगा।

फ्लेमिंग ने कहा, ‘‘अंबाती रायुडू शानदार खिलाड़ी रहा है। मैं उसे एक बल्लेबाज के रूप में बहुत ऊंचा आंकता हूं और सबसे अच्छी फॉर्म में चल रहे गेंदबजों में से एक मोहित शर्मा के खिलाफ उन तीन गेंद ने इसे साबित किया। उस पर छक्का, चौका और फिर छक्का जड़ना स्तरीय बल्लेबाजी थी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इसमें कोई संदेह नहीं की रायुडू के जाने से खालीपन आएगा लेकिन खेल आगे बढ़ता रहता है। क्या ऐसा नहीं है।’’