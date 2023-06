इंडियन प्रीमियर लीगः दिल्ली कैपिटल्स के मुख्य कोच रहेंगे पूर्व कप्तान, जानें सह मालिक पार्थ जिंदल ने गांगुली पर क्या कहा, वाटसन और होप्स आउट!

Highlights टीम के सह मालिक पार्थ जिंदल ने ऐसे संकेत दिए हैं। आईपीएल की तैयारी सौरव गांगुली और रिकी पोंटिंग के साथ चल रही है। शेन वाटसन और जेम्स होप्स डग आउट में नहीं दिखेंगे।

इंडियन प्रीमियर लीगः ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग का दिल्ली कैपिटल्स के इंडियन प्रीमियर लीग के पिछले सत्र में नौवें स्थान पर रहने के बावजूद टीम का मुख्य कोच बने रहना लगभग तय है। टीम के सह मालिक पार्थ जिंदल ने ऐसे संकेत दिए हैं।

अटकलें लगाई जा रही थीं कि टीम के खराब प्रदर्शन के बाद पोंटिंग पद से हट सकते हैं लेकिन जिंदल ने सभी संदेहों को दूर करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया और घोषणा की कि क्रिकेट निदेशक सौरव गांगुली और पोंटिंग थिंक टैंक का हिस्सा बने रहेंगे।

Preparations for next years @IPL are underway here @DelhiCapitals , along side @SGanguly99 and @RickyPonting we assure the fans that Kiran and I are working hard to get back to where we want this franchise to be and that is right at the very top.