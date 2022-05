IPL 2022: आईपीएल में टूट गए कई रिकॉर्ड, 1001 छक्के और 1908 चौके, टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा, यहां देखें टॉप टेन लिस्ट

Highlights छक्का पीबीकेएस के ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन ने 15वें ओवर में लगाया था। अभी तक लीग चरण के बाद 1001 छक्के लग चुके हैं। लिविंगस्टोन के पास सीजन के सबसे लंबे छक्के का रिकॉर्ड भी है, जो गुजरात टाइटंस के खिलाफ लगाया था।

IPL 2022: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 15वें संस्करण में कुल 1001 छक्के लगे, जो टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा है। वानखेड़े स्टेडियम में पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच सीजन के आखिरी लीग-स्टेज मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की गई।

यह छक्का पीबीकेएस के ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन ने 15वें ओवर में लगाया था। गेंद रोमारियो शेफर्ड ने की थी।टूर्नामेंट का एक हजारवां छक्का था। अभी तक लीग चरण के बाद 1001 छक्के लग चुके हैं। लिविंगस्टोन के पास सीजन के सबसे लंबे छक्के का रिकॉर्ड भी है, जो उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ लगाया था।

After Match 7⃣0⃣ of the #TATAIPL 2022, @josbuttler continues to be at the top of the run-scoring charts & dons the @aramco Orange Cap. 👏 👏



Meanwhile, @yuzi_chahal dons the @aramco Purple Cap. 👍 👍 pic.twitter.com/0JlQx0jN75 — IndianPremierLeague (@IPL) May 23, 2022

मोहम्मद शमी की गेंद पर छक्का 117 मीटर की दूरी तक गया। टूर्नामेंट में अभी तक 1908 चौके लग चुके हैं। राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज जोस बटलर इस मामले में सबसे आगे हैं। बटलर ने 37 छक्के और 56 चौके लगा चुके हैं। बटलर इसके साथ ही 629 रन के साथ सबसे आगे हैं।

Here are the Top 🔟 Fantasy players at the end of Match 7⃣0⃣ of the #TATAIPL 2022. 👏 👏



How many of them did you pick in your Fantasy Team? 🤔 🤔



To make your Fantasy Team, visit 👇https://t.co/V4VBrgMMMGpic.twitter.com/xIztN6zL67 — IPL Fantasy League (@IPLFantasy) May 23, 2022

वाई चहल ने अभी तक 26 विकेट निकाले हैं। पंजाब की टीम 2014 में फाइनल खेलने के बाद से कभी प्लेआफ में नहीं पहुंची है। पंजाब छठे और सनराइजर्स आठवें स्थान पर रही। गुजरात टाइटंस की टीम ने सबसे अधिक 220 चौके मारे हैं और छक्के के मामले में राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज पहले पायदान पर है, अभी तक 116 लगाए चुके हैं।