IPL 2022: आईपीएल सत्र का अंत जीत से, पंजाब किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हराया, दोनों की प्लेऑफ उम्मीदें खत्म, आईपीएल में 1000 छक्के

Highlights रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) ने शीर्ष पर चल रही गुजरात टाइटंस को हरा दिया था। पंजाब की टीम छठे स्थान पर पहुंच गई। टीम ने 14 मैच खेलते हुए 7 जीत और 7 हार के साथ अंत किया।

IPL 2022: पंजाब किंग्स के गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों ने बेहद अनुशासित प्रदर्शन किया। पंजाब ने इंडियन प्रीमियर लीग के आखिरी लीग मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हराया। सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स दोनों की प्लेऑफ उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं।

पंजाब की टीम छठे स्थान पर पहुंच गई। टीम ने 14 मैच खेलते हुए 7 जीत और 7 हार के साथ अंत किया। लियाम लिविंगस्टोन ने इस सत्र का 1000 छक्के मारा।

