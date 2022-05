IPL 2022: क्यूरेटर और ग्राउंड्समैन को मिलेंगे 1.25 करोड़ रुपये, बीसीसीआई सचिव जय शाह ने की घोषणा

Highlights फाइनल की मेजबानी अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम ने किया। एक लाख से अधिक दर्शकों की तालियों और शोर से नरेंद्र मोदी स्टेडियम गूंज उठा। राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया।

IPL 2022: दस टीमों की इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मुंबई में 26 मार्च से शुरू हुई और 29 मई को समाप्त हो गई. 65 दिन से जारी दे दनादन क्रिकेट कल खत्म हो गया। गुजरात टाइटंस ने फाइनल में राजस्थान रॉयल्स पर सात विकेट से एकतरफा जीत दर्ज करके अपने पहले ही सत्र में इंडियन प्रीमियर लीग खिताब अपने नाम कर लिया।

दो नयी टीमों लखनऊ सुपरजायंट्स और गुजरात टाइटन्स को शामिल किया गया है तो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम और ब्रेबोर्न स्टेडियम के साथ नवी मुंबई के डीवाई पाटिल मैदान और पुणे के स्टेडियम में 74 मैच खेले गए। ईडन गार्डन और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुकाबले हुए। फाइनल की मेजबानी अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम ने किया।

BCCI announces a prize money of Rs 1.25 crores for the curators and groundsmen across 6 IPL venues this season - Rs 25 lakhs each for CCI, Wankhede, DY Patil and MCA, Pune and Rs 12.5 lakhs each for Eden Gardens and Narendra Modi Stadium, tweets BCCI Secretary Jay Shah#IPL2022pic.twitter.com/Il0feU26oa