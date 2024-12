INDW vs WIW, 2nd ODI: हरलीन देओल ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ जड़ा अपना पहला अंतरराष्ट्रीय शतक

INDW vs WIW, 2nd ODI: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाज हरलीन देओल ने मंगलवार को वडोदरा के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारत महिला और वेस्टइंडीज महिला के बीच दूसरे एकदिवसीय मैच के दौरान अपना पहला अंतरराष्ट्रीय शतक बनाया। उन्होंने अपना शतक पूरा करने के लिए 98 गेंदों का सामना किया तथा 13 चौके लगाए। इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए देओल ने 103 गेंदें खेलकर 115 रनों की पारी खेली। अपनी इस यादगार शतकीय पारी में उन्होंने 16 चौके जड़े।

तीसरे क्रम की बल्लेबाज ने सलामी बल्लेबाज प्रतीका रावल के साथ मिलकर 99 गेंदों में शतकीय साझेदारी निभाई। रावल ने भी भारत की ओर से बेहतरीन पारी खेली। उन्होंने 86 गेंदों में 10 चौके और 1 छक्के साथ 76 रनों की पारी खेली। इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय सलामी जोड़ी ने टीम को जबरदस्त शुरुआत दी। स्मृति मंधाना ने रन आउट होने से पहले 47 गेंदों में 53 रनों की पारी खेली। जिसमें उन्होंने 7 चौके और 2 छक्के लगाए। पहले विकेट के लिए मंधाना और रावल ने 110 रनों की साझदारी निभाई।

ᴍᴀɪᴅᴇɴ 1️⃣0️⃣0️⃣ 👏



Harleen Deol brings up a deserved hundred for herself 🙌



Updates ▶️ https://t.co/u2CL80qolK#TeamIndia | #INDvWI | @IDFCFIRSTBank | @imharleenDeolpic.twitter.com/etH2A3uevu