INDW vs SLW, T20I Series: जी कमलिनी, वैष्णवी शर्मा को श्रीलंका टी20आई के लिए पहली बार टीम में शामिल

नई दिल्ली: युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज जी कमलिनी और 19 साल की लेफ्ट-आर्म स्पिनर वैष्णवी शर्मा को पहली बार टीम में शामिल किया गया है, क्योंकि BCCI ने श्रीलंका के खिलाफ घरेलू मैदान पर होने वाली T20I सीरीज़ के लिए 15 सदस्यों वाली टीम की घोषणा की है। कमलिनी और वैष्णवी दोनों उस भारतीय टीम का हिस्सा थीं जिसने इस साल की शुरुआत में मलेशिया में अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप में खेला था। टूर्नामेंट में उनके प्रदर्शन ने उन्हें टूर्नामेंट की टीम में भी जगह दिलाई।

कमलिनी, जिन्होंने इस साल की शुरुआत में मुंबई इंडियंस के साथ WPL में डेब्यू किया था, को यास्तिका भाटिया की जगह बैकअप 'कीपर' के तौर पर चुना गया है, जो 2025 ODI वर्ल्ड कप से पहले लगी ACL चोट के लिए रिहैब कर रही हैं। इस बीच, वैष्णवी सीनियर विमेंस T20 ट्रॉफी में 11 मैचों में 4.5 की इकॉनमी से 21 विकेट लेकर सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज़ थीं।

शैफाली वर्मा, जो वर्ल्ड कप सेमीफ़ाइनल से पहले रिप्लेसमेंट के तौर पर ODI टीम में आई थीं, घरेलू सीज़न में शानदार प्रदर्शन के बाद अपनी जगह बनाए हुए हैं। इंग्लैंड में भारत के पिछले T20I असाइनमेंट में शामिल टीम से सायाली सतघरे, राधा यादव और शुचि उपाध्याय बाहर हो गईं। रेणुका ठाकुर की वापसी हुई है, जबकि अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़ और श्री चरणी जैसी खिलाड़ियों ने अपनी जगह बनाए रखी है।

पिछले महीने अपना पहला विमेंस वर्ल्ड टाइटल जीतने के बाद यह भारत का पहला असाइनमेंट होगा। सीरीज़ 21 दिसंबर को विशाखापत्तनम में शुरू होगी और यह शहर दूसरे T20I की भी मेज़बानी करेगा, जिसके बाद टीमें आखिरी तीन मैचों के लिए तिरुवनंतपुरम जाएंगी।

टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, जेमिमा रोड्रिग्स, शैफाली वर्मा, हरलीन देओल, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, ऋचा घोष (विकेट कीपर), जी कमलिनी (विकेट कीपर), श्री चरणी, वैष्णवी शर्मा