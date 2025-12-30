INDW vs SLW, 5th T20I: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका का किया सूपड़ा साफ, 5-0 से जीती श्रृंखला

भारतीय महिला ब्रिगेड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका को जीत के लिए 20 ओवर में 176 रनों का लक्ष्य दिया था। जवाब में श्रीलंकाई टीम पूरे ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 160 रन ही बना सकी। इस प्रकार मेजबान टीम ने यह मुकाबला 15 रनों से गंवा दिया।

INDW vs SLW, 5th T20I: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने मंगलवार को श्रीलंका के खिलाफ पांचवें और आखिरी टी20आई मुकाबले में 20 रनों से जीत दर्ज की। भारतीय महिला ब्रिगेड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका को जीत के लिए 20 ओवर में 176 रनों का लक्ष्य दिया था। जवाब में श्रीलंकाई टीम पूरे ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 160 रन ही बना सकी। इस प्रकार मेजबान टीम ने यह मुकाबला 15 रनों से गंवा दिया। श्रृंखला के अंतिम मैच श्रीलंका ने फिर से अच्छी बैटिंग की, लेकिन काफी नहीं थी। चमारी जल्दी आउट हो गईं, लेकिन शानदार इमेषा (50 रन) और हसिनी (65 रन) ने दूसरे विकेट के लिए 79 रन जोड़े और अपनी टीम को मैच में बनाए रखा। इमेषा ने अपनी फिफ्टी पूरी की, लेकिन अमनजोत आईं और पहली ही गेंद पर उन्हें आउट कर दिया। 

हसिनी खेलती रहीं और जब तक वह क्रीज पर थीं, श्रीलंका के लिए उम्मीद थी। लेकिन उन्हें दूसरे खिलाड़ियों से सपोर्ट नहीं मिला। उनके आउट होने के बाद जीत पक्की हो गई थी। भारत के सभी 6 गेंदबाजों ने विकेट लिए, लेकिन दीप्ति सबसे अच्छी रहीं। भारत ने अपने घरेलू मैदान पर यह शानदार प्रदर्शन किया और वे 5-0 से जीत के हकदार हैं। पहले तीन मैच पूरी तरह से एकतरफा थे और भले ही श्रीलंका ने आखिरी दो मैचों में कड़ी टक्कर दी, भारत ने क्लीन स्वीप पूरा कर लिया।

इससे पहले कप्तान हरमनप्रीत कौर के जुझारू अर्धशतक से भारत ने पांचवें और अंतिम महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में श्रीलंका के खिलाफ 7 विकेट पर 175 रन बनाए। हरमनप्रीत ने 43 गेंद में नौ चौकों और एक छक्के से 68 रन की पारी खेली। उन्होंने अमनजोत कौर (21) के साथ छठे विकेट के लिए 61 रन जोड़कर भारत को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। अरुंधति रेड्डी ने अंत में 11 गेंद में चार चौकों और एक छक्के से नाबाद 27 रन बनाए। श्रीलंका की ओर से कविशा दिलहारी (11 रन पर दो विकेट), कप्तान चामरी अटापट्टू (21 रन पर दो विकेट) और रश्मिका सेवांडी (42 रन पर दो विकेट) ने दो-दो विकेट चटकाए।

