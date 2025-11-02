INDW vs SAW: स्मृति मंधाना और शैफाली वर्मा ने रचा ऐसा इतिहास जो भारतीय क्रिकेट में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ

ICC Women's World Cup 2025 Final: क्रिकेट में बड़े टूर्नामेंट जीतने के लिए टीम के पास एक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप होना बहुत ज़रूरी है। ओपनर्स का काम आम तौर पर मिडिल-ऑर्डर और बड़े हिटर्स के लिए नींव रखना होता है ताकि वे इसका फ़ायदा उठा सकें। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चल रहे महिला वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में भारतीय ओपनर स्मृति मंधाना और शैफाली वर्मा ठीक यही करती नज़र आईं।

खास बात यह है कि साउथ अफ्रीका ने मैच में टॉस जीता और मुंबई में बारिश वाले दिन भारत को पहले बैटिंग करने के लिए कहा। लॉरा वोलवार्ड्ट को उम्मीद होगी कि उन्हें जल्दी कुछ विकेट मिलें और भारत बैकफुट पर आ जाए। हालांकि, स्मृति और शेफाली ने यह पक्का किया कि भारत को शानदार शुरुआत मिले। दोनों ने मिलकर 17.4 ओवर में पहले विकेट के लिए 104 रनों की पार्टनरशिप की। जैसे ही दोनों ने मिलकर सेंचुरी पार्टनरशिप पूरी की, वे वर्ल्ड कप नॉकआउट गेम में भारत के लिए यह कारनामा करने वाली पहली ओपनिंग जोड़ी बन गईं, जिसमें पुरुष और महिला क्रिकेट दोनों शामिल हैं।

खास बात यह है कि ODI वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में भारतीय महिलाओं के लिए टॉप पर पिछली सबसे अच्छी पार्टनरशिप एस हरिकृष्णा और पूर्णिमा राव के बीच 20 रन की थी। जब T20I और ODI को मिलाकर बात करें, तो इससे पहले सबसे ज़्यादा पार्टनरशिप स्मृति मंधाना और तानिया भाटिया के बीच थी। उन्होंने 2018 के T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ 43 रन की पार्टनरशिप की थी। वर्मा और मंधाना ने पिछले रिकॉर्ड को बहुत पीछे छोड़ दिया है।

भारत के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप

पुरुषों के वनडे वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप नवजोत सिंह सिद्धू और सचिन तेंदुलकर के बीच थी। दोनों ने 1996 वर्ल्ड कप के क्वार्टरफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 90 रन बनाए थे। मंधाना और वर्मा की पार्टनरशिप उस पार्टनरशिप से आगे निकल गई हैं और अब यह वर्ल्ड कप के नॉक-आउट मैच में भारत के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप बन गई है।