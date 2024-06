Highlights शुक्रवार को चेन्नई के एम चिदंबरम स्टेडियम में सलामी जोड़ी ने 292 रनों की साझेदारी की महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में यह अब तक की मसबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी है इस जोड़ी ने 2014 में मैसूर में इसी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ थिरुश कामिनी और पूनम राउत द्वारा बनाए गए 275 रनों के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा

India Women vs South Africa Women, One-off Test: स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने दक्षिण अफ्रीकी महिला टीम के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच के दौरान रिकॉर्ड ओपनिंग साझेदारी की। शुक्रवार को चेन्नई के एम चिदंबरम स्टेडियम में सलामी जोड़ी ने 292 रनों की साझेदारी की, जो अब तक की महिला टेस्ट में सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी है। इस जोड़ी ने 2014 में मैसूर में इसी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ थिरुश कामिनी और पूनम राउत द्वारा बनाए गए 275 रनों के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा।

जहां शेफाली वर्मा ने 197 गेंदों का सामना करते हुए 205 रनों की बड़ी पारी खेली, तो वहीं स्मृति मंधाना ने 161 गेंदों में 149 रन बनाए। अपनी शतकीय पारी में मंधाना ने 27 चौके और एक छक्का लगाया। शेफाली वर्मा का यह महिला टेस्ट मैचों में सबसे तेज दोहरा शतक है। 20 वर्षीय शेफाली वर्मा ने महज 194 गेंदों पर अपना दोहरा शतक पूरा किया, जो खेल के सबसे लंबे प्रारूप में उनका पहला अंतरराष्ट्रीय शतक था। दोहरे शतक के दौरान उन्होंने 23 चौके और 8 छक्के लगाए।

