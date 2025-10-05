INDW vs PAKW: महिला विश्व कप के भारत-पाक मैच में हरमनप्रीत कौर ने फातिमा सना से नहीं किया हैंडशेक, Video

पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का विकल्प चुना है। टॉस जीतने के बाद पाकिस्तान टीम की कप्तान फातिमा सना ने कहा, हम पहले गेंदबाज़ी करेंगे।

INDW vs PAKW, ICC Women's World Cup 2025: आईसीसी महिला विश्व कप में एक नया विवाद तब खड़ा हो गया जब भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में टॉस के दौरान पाकिस्तानी कप्तान फ़ातिमा सना से हाथ मिलाने से परहेज़ किया। 

यह घटना, सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट, तब घटी जब दोनों कप्तान मैच रेफरी के साथ बीच में खड़ी थीं। यह घटना पुरुष क्रिकेट में भी इसी तरह की एक घटना के बाद हुई है, जब एशिया कप 2025 के दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने अपने पाकिस्तानी समकक्षों से हाथ मिलाने से परहेज़ किया था। टॉस की बात करें तो पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का विकल्प चुना है। 

टॉस जीतने के बाद पाकिस्तान टीम की कप्तान फातिमा सना ने कहा, हम पहले गेंदबाज़ी करेंगे। उन्होंने कहा लगता है विकेट में थोड़ी नमी होगी। हमारे लिए एक बदलाव - ओमैमा सोहेल की जगह सदाफ़ शमास को शामिल किया गया है - हमारा आत्मविश्वास बहुत अच्छा है, उम्मीद है कि आज हम बेहतर खेलेंगे। 250 से कम का कोई भी लक्ष्य एक अच्छा लक्ष्य हो सकता है।   

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन इस प्रकार हैं - 

पाकिस्तान महिला (प्लेइंग इलेवन): मुनीबा अली, सदफ शमास, सिदरा अमीन, रमीन शमीम, आलिया रियाज, सिदरा नवाज (विकेटकीपर), फातिमा सना (कप्तान), नतालिया परवेज, डायना बेग, नाशरा संधू, सादिया इकबाल

भारत महिला (प्लेइंग इलेवन): प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), स्नेह राणा, रेणुका सिंह ठाकुर, क्रांति गौड़, श्री चरणी

