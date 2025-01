INDW vs IREW, 3rd ODI: 129 गेंदों में 154 रनों की पारी, प्रतीका रावल ने ODI करियर का जड़ा अपना पहला शतक

India Women vs Ireland Women, 3rd ODI: भारतीय महिला क्रिकेट टीम एक बार फिर आयरलैंड की महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ़ बड़ा स्कोर बनाया है, जिसमें स्मृति मंधाना और प्रतीक रावल विपक्षी गेंदबाज़ी आक्रमण की धज्जियाँ उड़ाईं। कप्तान स्मृति मंधाना ने पहले शतक ठोका। फिर प्रतीक रावल ने मंधाना के नक्शेकदम पर चलते हुए वनडे मैचों में अपना पहला शतक पूरा किया।

स्मृति मंधाना 10 वनडे शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनीं। उन्होंने अपनी शतकीय पारी में 80 गेंदों में 135 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और 7 छक्के शामिल रहे। दोनों सलामी बल्लेबाजों के बीच 26.4 ओवर में 233 रनों की विशाल साझेदारी हुई। जबकि रावल ने 129 गेंदों में 154 रनों की पारी खेली। उन्होंने अपनी इस बेहतरीन पारी में 20 चौके और एकमात्र छक्का लगाया।

