विवाद के बीच IND-BAN वनडे, T20I सीरीज़ की तारीखें आईं सामने, बीसीबी ने कार्यक्रम का किया ऐलान

वनडे सीरीज़ 1 सितंबर को पहले मैच के साथ शुरू होगी, इसके बाद दूसरा मैच 3 सितंबर को और तीसरा मैच 6 सितंबर को होगा। T20I सीरीज़ 9 सितंबर को शुरू होगी, दूसरा मैच 12 सितंबर को और फाइनल मैच 13 सितंबर को होगा, जिसके बाद भारतीय टीम घर लौट आएगी।

By रुस्तम राणा | Updated: January 2, 2026 19:08 IST2026-01-02T19:08:39+5:302026-01-02T19:08:39+5:30

नई दिल्ली: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह इस साल सितंबर में भारत के साथ तीन मैचों की वनडे और टी20I सीरीज़ की मेज़बानी करेगा। हालांकि, यह साफ नहीं है कि मौजूदा हालात में, जब वहां कोई स्थिर सरकार नहीं है, तो बीसीसीआई बांग्लादेश जाने के लिए राज़ी होगा या नहीं। बीसीबी की एक मीडिया रिलीज़ के अनुसार, तीन वनडे मैच 1, 3 और 6 सितंबर को खेले जाएंगे, जबकि T20I मैच 9, 12 और 13 सितंबर को खेले जाएंगे। भारतीय टीम लिमिटेड-ओवर्स सीरीज़ के लिए 28 अगस्त को बांग्लादेश पहुंचेगी।

बीसीबी ने शुक्रवार को अपने बयान में कहा, "कन्फर्म शेड्यूल बांग्लादेश में इंटरनेशनल क्रिकेट से भरे सीज़न को पक्का करता है, जिससे देश भर के समर्थकों को घर पर टॉप-लेवल क्रिकेट देखने का मौका मिलेगा। मैच वेन्यू की डिटेल्स सही समय पर बताई जाएंगी।" भारत का बांग्लादेश दौरा असल में अगस्त 2025 में होना था, लेकिन देश में राजनीतिक अशांति के कारण इसे सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया। बीसीबी के शेड्यूल के अनुसार, भारत 28 अगस्त को बांग्लादेश पहुंचेगा।

बीसीसीआई ने पिछले जुलाई में एक बयान में बताया था, "बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आपसी सहमति से बांग्लादेश और भारत के बीच अगस्त 2025 में होने वाली व्हाइट-बॉल सीरीज़, तीन वनडे और तीन ट्वेंटी20 इंटरनेशनल को सितंबर 2026 तक टालने का फैसला किया है।"

इसमें आगे कहा गया, "यह फैसला दोनों बोर्ड के बीच बातचीत के बाद लिया गया है, जिसमें दोनों टीमों की इंटरनेशनल क्रिकेट कमिटमेंट्स और शेड्यूल की सुविधा को ध्यान में रखा गया है। बीसीबी इस बेसब्री से इंतज़ार की जा रही सीरीज़ के लिए सितंबर 2026 में भारत का स्वागत करने के लिए उत्सुक है। दौरे की बदली हुई तारीखें और फिक्स्चर सही समय पर बताए जाएंगे।" 

इस बीच, बीसीसीआई ने गुरुवार को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में बांग्लादेशी खिलाड़ियों की भागीदारी पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, सूत्रों ने कहा कि इस मामले पर सरकार से कोई जानकारी नहीं मिली है।

पिछले महीने आईपीएल नीलामी में बांग्लादेशी तेज़ गेंदबाज़ मुस्तफ़िज़ुर रहमान को साइन करने पर चल रही चर्चा के बीच, बीसीसीआई सूत्रों ने दोहराया कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों को लीग में हिस्सा लेने से रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई निर्देश नहीं मिला है।

पिछले महीने हुई मिनी-नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने रहमान को 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा, जिसके बाद वह अब तक के सबसे महंगे बांग्लादेशी खिलाड़ी बन गए। बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसक घटनाओं की खबरों के बाद इस साइनिंग पर बहस छिड़ गई, कुछ लोगों ने आईपीएल 2026 में तेज़ गेंदबाज़ की भागीदारी पर सवाल उठाए।

इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए, बीसीसीआई के एक सूत्र ने आईएएनएस से ​​कहा, “आइए इस मामले में न पड़ें। यह हमारे हाथ में नहीं है। हमें सरकार से कोई जानकारी नहीं मिली है कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों को आईपीएल में हिस्सा लेने से रोका जाए… अभी ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते।”

