India's Asia Cup 2025: 7 बैटर, 3 ऑलराउंडर, 2 स्पिनर और 3 तेज बॉलर?, अजीत अगरकर की मंडली ने ऐसे किया चयन, युवा खिलाड़ी के कारण अय्यर को मौका नहीं!

India's Asia Cup 2025: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, जितेश शर्मा, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, संजू सैमसन, हर्षित राणा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव। 

India's Asia Cup 2025

India's Asia Cup 2025: टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को नौ सितंबर से यूएई में शुरू होने वाले एशिया कप के लिए भारत की 15 सदस्यीय टी20 का उपकप्तान बनाया गया है जबकि दिग्गज तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की लंबे समय के बाद छोटे प्रारूप की टीम में वापसी हुई है। गिल ने अपना पिछला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच 2024 में पल्लेकेले में श्रीलंका के खिलाफ खेला था और अब वह अक्षर पटेल की जगह कप्तान सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम में उप-कप्तान होंगे। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने यहां टीम की घोषणा के लिए आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘गिल ने इंग्लैंड दौरे पर हमारी उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया।’’ एशिया कप के तुरंत बाद अक्टूबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू टेस्ट श्रृंखला के होने के कारण बुमराह की उपलब्धता को लेकर कुछ संशय बना हुआ था।

India's Asia Cup 2025: भारतीय टीम

बल्लेबाजः सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, जितेश शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह। 

हरफनमौलाः हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे।

तेज गेंदबाजः जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा।  

स्पिनरः वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव।

India's Asia Cup 2025: मैच कार्यक्रम, ग्रुप-ए

पाकिस्तानः 14 सितंबर

ओमानः 19 सितंबर

यूएईः 10 सितंबर।

चयनकर्ताओं ने हालांकि बुमराह को चुनने का फैसला किया। वह पिछले साल हुए टी20 विश्व कप के बाद टीम में वापसी कर रहे हैं। बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव को भी टीम में शामिल किया गया है, जबकि जितेश शर्मा दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज होंगे। यशस्वी जायसवाल चयनकर्ताओं द्वारा चुने गए पांच स्टैंडबाय (वैकल्पिक) खिलाड़ियों में शामिल है।

India's Asia Cup 2025: एशिया कप के लिए भारतीय टीम-

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, जितेश शर्मा, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, संजू सैमसन, हर्षित राणा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव। 

अगरकर ने कहा, ‘‘यह थोड़ा निराशाजनक है कि जायसवाल को मुख्य टीम से बाहर होना पड़ा, लेकिन उन्हें इंतजार करना होगा।’’  टीम में एक और प्रमुख नाम श्रेयस अय्यर का नहीं था। अय्यर इस साल आईपीएल में शानदार लय में थे और उनकी कप्तानी में टीम ने फाइनल तक का सफर तय किया था। भारत को एशिया कप के ग्रुप ए में पाकिस्तान, ओमान और यूएई के साथ रखा गया है।

अगरकर ने कहा कि टी20 में बड़ी संख्या में प्रतिभावान खिलाड़ियों की मौजूदगी के कारण उन्हें टीम में शामिल करना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘हमारे पास टी20 टीम में कुछ अच्छे विकल्प हैं। विकल्प में अधिकता के कारण कई बार टीम चुनना आसान नहीं होता। इस तरह की स्थिति में होना हालांकि अच्छा है।’’

