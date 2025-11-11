इंडियन प्रीमियर लीग 2026ः 15 या 16 दिसंबर को अबू धाबी में आईपीएल नीलामी?, बीसीसीआई ने किया कंफर्म

Highlights Indian Premier League 2026: Indian Premier League 2026: Indian Premier League 2026:

नई दिल्लीः इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के आगामी सत्र की नीलामी दिसंबर के मध्य में अबू धाबी में होगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के अधिकारी ने मंगलवार को जानकारी दी। दुबई (2023) और जेद्दा (2024) के बाद यह लगातार तीसरी बार होगा जब नीलामी विदेश में आयोजित की जाएगी। नीलामी का आयोजन 15 या 16 दिसंबर को होने की संभावना है। अधिकारी ने कहा, ‘‘अबू धाबी को नीलामी स्थल के रूप में चुना गया है।’’ पिछले साल सऊदी अरब में हुई मेगा नीलामी के बाद यह एक छोटी नीलामी होगी।