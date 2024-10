भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज तेलंगाना पुलिस में बने DSP, डीजीपी कार्यालय में पदभार संभाला

Highlights मोहम्मद सिराज ने डीएसपी के पद का कार्यभार संभाल लिया है इसके लिए उन्होंने तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी का आभार व्यक्त किया रेड्डी ने पहले ही सिराज को प्रतिष्ठित ग्रुप-I सरकारी पद देने का वादा किया था

हैदराबाद: टीम इंडिया के सभी फॉर्मेट के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने शुक्रवार को तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को रिपोर्ट करने वाले पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) के पद का कार्यभार संभाल लिया है। हैदराबाद में जन्मे इस क्रिकेटर ने इसके लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का आभार और प्रशंसा व्यक्त की।

दाएं हाथ के तेज गेंदबाज के साथ सांसद एम. अनिल कुमार यादव, माननीय सांसद और टीजीएमआरईआईएस के अध्यक्ष मोहम्मद फहीमुद्दीन कुरैशी भी थे। रेड्डी ने पहले ही सिराज को प्रतिष्ठित ग्रुप-I सरकारी पद देने का वादा किया था और उन्होंने 11 अक्टूबर, शुक्रवार को इसे पूरा किया।

तेलंगाना पुलिस ने एक्स पर खबर की घोषणा की और लिखा, "भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को तेलंगाना का डीएसपी नियुक्त किया गया है, जो उनकी क्रिकेट उपलब्धियों और राज्य के प्रति समर्पण का सम्मान करता है। वह अपनी नई भूमिका से कई लोगों को प्रेरित करते हुए अपना क्रिकेट करियर जारी रखेंगे।"

सिराज, जिन्होंने 2020-21 में भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था, अब लंबे प्रारूप में उनकी प्लेइंग इलेवन में नियमित रूप से शामिल हैं। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने पिछली बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में पर्यटकों की जीत में अहम भूमिका निभाई थी, खासकर ब्रिस्बेन में अंतिम टेस्ट में पांच विकेट चटकाए थे।

Mohammed Siraj has taken on the role of DSP for Telangana state 👮‍♀️



And he will maintain his commitment to playing cricket 🏏#Police#MohammedSiraj#Telanganapic.twitter.com/dNSHCJoqMm