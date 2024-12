IND-W vs WI-W series: सीरीज पर 2-1 से कब्जा?, भारत ने 5 साल बाद घरेलू मैदान पर मारी बाजी, घोष और मंधाना की आतिशी पारी

Highlights स्मृति मंधाना ने शानदार फॉर्म जारी रखते हुए 47 गेंद में 77 रन की पारी खेली। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया। विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋचा घोष को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया।

India Women vs West Indies Women, 3rd T20I series: आखिरकार 5 साल बाद घरेलू मैदान पर टीम इंडिया ने बाजी मार ली और वेस्टइंडीज को 60 रन से हराकर सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया। विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋचा घोष को प्लेयर ऑफ द मैच और कार्यवाहक कप्तान स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 217 रन बनाए। जवाब में इंडीज की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 157 रन बना सकी। कार्यवाहक कप्तान स्मृति मंधाना ने शानदार फॉर्म जारी रखते हुए 47 गेंद में 77 रन की पारी खेली। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के निर्णायक तीसरे महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में चार विकेट पर 217 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया।

A 60-run victory in the Third and Final T20I! 🥳 #TeamIndia win the decider in style and complete a 2⃣-1⃣ series victory 👏👏 Scorecard ▶️ https://t.co/Fuqs85UJ9W #INDvWI | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/SOPTWMPB3E

ऋचा घोष* - 18 गेंदें - भारत बनाम वेस्टइंडीज, नवी मुंबई (2024)

सोफी डिवाइन - 18 गेंदें - न्यूजीलैंड बनाम भारत, बेंगलुरु (2015)

फोबे लिचफील्ड - 18 गेंदें - ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्टइंडीज, सिडनी (2023)

निदा डार - 20 गेंदें - पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका, बेनोनी (2019)

एलिसा हीली - 21 गेंदें - ऑस्ट्रेलिया बनाम आयरलैंड, प्रोविडेंस (2018)

सोफी डिवाइन - 21 गेंदें - न्यूजीलैंड बनाम आयरलैंड, प्रोविडेंस (2018)

ऐलिस कैप्सी - 21 गेंदें - इंग्लैंड बनाम आयरलैंड, पार्ल (2023)।

