IND-W vs SA-W Final Live: बारिश से मैच में देरी, भारत बनाम साउथ अफ्रीका महिला वर्ल्ड कप 2025 फाइनल मैच लाइव, मुंबई के डीवाई पाटील स्टेडियम से लाइव स्कोर अपडेट

IND-W vs SA-W Final Live: भारत बनाम साउथ अफ्रीका महिला वर्ल्ड कप 2025 फाइनल मैच लाइव, मुंबई के डीवाई पाटील स्टेडियम से लाइव स्कोर अपडेट

India Women vs South Africa Womens Final Match Live: भारतीय महिला टीम और साउथ अफ्रीका महिला टीम के बीच आज महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मैच खेला जा रहा है। मुंबई के डीवाई पाटील स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका महिला टीम के बीच कांटे की टक्कर है। दोनों टीमों की नजरें वर्ल्ड कप 2025 के खिताब पर हैं देखना दिलचस्प होगा की ट्रॉफी कौन जीतेगा। मौसम की बात करें तो आज इस मुकाबले पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है जिसके लिए आईसीसी ने रिजर्व डे रखा हुआ है। अगर आज मैच नहीं होता तो 3 नवंबर को मैच खेला जाएगा, भारत बनाम साउथ अफ्रीका फाइनल मैच का टॉस दोपहर 2:30 बजे होगा और मैच दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा।

Belief that manifested into destiny! ✨️



From being dropped in the 2022 CWC, to playing a magnificent knock that powered India past 7-time champions Australia and into the World Cup final after 8 years, this Team India Jem has truly come a long way! 🔥🇮🇳💙#CWC25 Final 👉🏻… pic.twitter.com/TloGd2DDVQ — Star Sports (@StarSportsIndia) November 2, 2025

𝐎𝐍𝐄 𝐒𝐓𝐄𝐏. 𝐎𝐍𝐄 𝐆𝐎𝐀𝐋. 𝐎𝐍𝐄 𝐃𝐑𝐄𝐀𝐌. 💙#JemimahRodrigues believed it from day one and she’s ready to turn that belief into glory 🤞✨#CWC25 Final 👉 #INDvSA | Sun, 2nd Nov, 2 PM! pic.twitter.com/sNBsMmivco — Star Sports (@StarSportsIndia) November 2, 2025

JUST ONE STEP AWAY 🏆



High on confidence after that epic run chase in the semi-final, can Team India overcome the final hurdle? 👇#CWC25 Final 👉 #INDvSA | Sun, 2nd Nov, 2 PM pic.twitter.com/oVYY2aJCAw — Star Sports (@StarSportsIndia) November 2, 2025

A historic day for Indian cricket! 🇮🇳#SabaKarim lays down the importance of a victory today and how it will rewrite history HERSTORY forever in women’s cricket!#CWC25 Final 👉🏻 #INDvSA | SUN, 2nd Nov, 2 PM pic.twitter.com/wGsvQGPpEa — Star Sports (@StarSportsIndia) November 2, 2025

"No personal milestones, only team's glory!" 🇮🇳#SmritiMandhana keeps her focus sharp ahead of tomorrow’s final clash against South Africa! 💙#CWC25 Final 👉 #INDvSA | Sun, 2nd Nov, 2 PM! pic.twitter.com/8uRc7TBBHq — Star Sports (@StarSportsIndia) November 1, 2025

