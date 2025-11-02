IND-W vs SA-W Final Live: बारिश से मैच में देरी, भारत बनाम साउथ अफ्रीका महिला वर्ल्ड कप 2025 फाइनल मैच लाइव, मुंबई के डीवाई पाटील स्टेडियम से लाइव स्कोर अपडेट

IND-W vs SA-W Final Live: भारतीय महिला टीम और साउथ अफ्रीका महिला टीम के बीच आज महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मैच खेला जा रहा है। मुंबई के डीवाई पाटील स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका महिला टीम के बीच कांटे की टक्कर है।

By संदीप दाहिमा | Updated: November 2, 2025 15:01 IST2025-11-02T13:37:42+5:302025-11-02T15:01:52+5:30

India Women vs South Africa Womens Final Match Live: भारतीय महिला टीम और साउथ अफ्रीका महिला टीम के बीच आज महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मैच खेला जा रहा है। मुंबई के डीवाई पाटील स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका महिला टीम के बीच कांटे की टक्कर है। दोनों टीमों की नजरें वर्ल्ड कप 2025 के खिताब पर हैं देखना दिलचस्प होगा की ट्रॉफी कौन जीतेगा। मौसम की बात करें तो आज इस मुकाबले पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है जिसके लिए आईसीसी ने रिजर्व डे रखा हुआ है। अगर आज मैच नहीं होता तो 3 नवंबर को मैच खेला जाएगा, भारत बनाम साउथ अफ्रीका  फाइनल मैच का टॉस दोपहर 2:30 बजे होगा और मैच दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा।

