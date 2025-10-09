India Women vs South Africa Women: 140 रन, 145 गेंद, 18 चौके और 4 छक्के, घोष, कौर और राणा ने किया धमाल, 251 पर आउट टीम इंडिया

HighlightsIndia Women vs South Africa Women ICC Women's World Cup: ऋचा घोष ने सर्वाधिक 94 रन बनाए।India Women vs South Africa Women ICC Women's World Cup: घोष, कौर और राणा ने धमाल किया।India Women vs South Africa Women ICC Women's World Cup: 145 गेंद खेलकर 140 रन बनाए और 18 चौके और 4 छक्के मारे।
India Women vs South Africa Women ICC Women's World Cup: भारत आईसीसी महिला एकदिवसीय क्रिकेट विश्व कप में बृहस्पतिवार को यहां दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 251 रन पर आउट हो गया। भारत की तरफ से ऋचा घोष ने सर्वाधिक 94 रन बनाए जबकि प्रतिका रावल ने 37 रन की पारी खेली। स्नेह राणा ने 33 रन का योगदान दिया। दक्षिण अफ्रीका की ओर से क्लो ट्रायोन ने तीन जबकि नोनकुलुलेको मलाबा, नादिन डि क्लर्क और मारिजेन कैप ने दो-दो विकेट चटकाए। घोष, कौर और राणा ने धमाल किया और 145 गेंद खेलकर 140 रन बनाए और 18 चौके और 4 छक्के मारे।
टूर्नामेंट में बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ भारतीय बल्लेबाज़-
रन: 257
गेंदें: 348
डिसमिसल: 12 (किसी टीम द्वारा सर्वाधिक)
औसत: 21.41
एसआर: 73.85
डॉट%: 50.8
एकदिवसीय मैचों में दक्षिण अफ्रीका के लिए सर्वाधिक फील्ड कैच-
56 - सुने लुस*
56 - डी वैन नीकेर्क
42 - शुभनिम इस्माइल
42 - क्लो ट्रायोन।
विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष के ताबड़तोड़ अर्धशतक और स्नेह राणा के साथ उनकी अर्धशतकीय साझेदारी से भारत ने आईसीसी महिला एकदिवसीय विश्व कप में बृहस्पतिवार को यहां दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विषम परिस्थितियों से उबरते हुए 251 रन का स्कोर खड़ा किया।
बाएं हाथ की स्पिनरों क्लो ट्रायोन (32 रन पर तीन विकेट) और नोनकुलुलेको मलाबा (46 रन पर दो विकेट) ने बीच के ओवरों में भारतीय बल्लेबाजों पर शिकंजा कसते हुए स्कोर छह विकेट पर 102 रन कर दिया लेकिन ऋचा (94 रन, 77 गेंद, 11 चौके, चार छक्के) और स्नेह (33 रन, 24 गेंद, छह चौके) ने आठवें विकेट के लिए 53 गेंद में 88 रन की तूफानी साझेदारी की।
जिससे मेजबान टीम चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा करने में सफल रही। ऋचा ने अमजोत कौर (13) के साथ भी सातवें विकेट के लिए 51 रन जोड़े। मारिजेन कैप (45 रन पर दो विकेट) और नेदिन डि क्लर्क (52 रन पर दो विकेट) ने भी दो-दो विकेट चटकाए जिससे भारतीय टीम 49.5 ओवर में सिमट गई। भारत ने अंतिम नौ ओवर में 97 रन जुटाए।
दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोलवार्ट ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया जिसके बाद प्रतिका रावल (37) और स्मृति मंधाना (23) ने पहले विकेट के लिए 55 रन जोड़कर टीम को सतर्क शुरुआत दिलाई। प्रतिका एक बार फिर अच्छी लय में नजर आई जबकि स्मृति को जूझना पड़ा।
प्रतिका ने मारिजेन कैप के पहले ही ओवर में दो चौकों के साथ शुरुआत की और फिर अयाबोंका खाका की गेंद को भी बाउंड्री के दर्शन कराए। प्रतिका ने पारी के पांचवें ओवर में कैप पर लगातार दो चौके मारे। स्मृति ने खाका पर पारी का पहला छक्का जड़ा जबकि नेदिन डि क्लर्क का स्वागत चौके के साथ किया लेकिन 11वें ओवर में मलाबा की गेंद पर लॉन्ग ऑन पर सुने लुस को कैच दे बैठीं।
अच्छी फॉर्म में चल रहीं हरलीन देओल सिर्फ 13 रन बनाने के बाद मलाबा की तेजी से स्पिन लेती गेंद पर बोल्ड हो गईं। तेज गेंदबाज तुमी सेखुखुने ने 20वें ओवर में प्रतिका को ताजमिन ब्रिट्स के हाथों कैच कराके भारत को बड़ा झटका दिया। प्रतिका ने 56 गेंद का सामना करते हुए पांच चौके मारे। ट्रायोन ने अगले ओवर में जेमिमा रोड्रिग्स (00) को पगबाधा किया।
भारत के रनों का शतक 25वें ओवर में पूरा हुआ लेकिन इसी ओवर में कप्तान हरनमप्रीत कौर (09) ट्रायोन की गेंद पर बैकवर्ड प्वाइंट पर कैप को कैच दे बैठीं। कैप ने अगले ओवर में दीप्ति शर्मा (04) को विकेटकीपर सिनालो जाफ्ता के हाथों कैच कराया जिससे भारत का स्कोर एक विकेट पर 83 रन से छह विकेट पर 102 रन हो गया।
अमनजोत और ऋचा ने इसके बाद पारी को संभाला। ऋचा अच्छी लय में नजर आईं जबकि बुखार के कारण पाकिस्तान ने खिलाफ पिछले मैच से बाहर करने वाली अमनजोत ने सतर्कता के साथ बल्लेबाजी की। ऋचा ने ट्रायोन पर चौके के साथ 86 गेंद के बाउंड्री के सूखे को खत्म किया और फिर खाका पर चौका और सेखुखुने पर छक्का जड़ा।
उन्होंने मलाबा की गेंद को भी बाउंड्री के दर्शन कराए। अमजोत (13) ने 38वें ओवर में ट्रायोन पर अपना पहला चौका मारा लेकिन बाएं हाथ की इस स्पिनर के अगले ओवर में लुस को कैच दे बैठीं। ऋचा और स्नेह राणा ने रन गति में इजाफा किया। ऋचा ने डि क्लर्क पर छक्का मारा जबकि स्नेह ने मलाबा पर लगातार दो चौके जड़े।
ऋचा ने डि क्लर्क पर चौके और फिर एक रन के साथ 53 गेंद में एकदिवसीय विश्व कप का पहला और करियर का सातवां अर्धशतक पूरा किया। ऋचा ने 46वें ओवर में कैप पर चौके के साथ भारत के रनों का दोहरा शतक पूरा किया। उन्होंने अगले ओवर में खाका को निशाना बनाते हुए लगातार दो चौकों और एक छक्के से 19 रन बटोरे।
स्नेह ने कैप पर लगातार दो चौके मारे लेकिन फिर लॉरा वोलवार्ट को कैच दे बैठीं। ऋचा ने अंतिम ओवर में डि क्लर्क पर लगातार दो चौके मारे लेकिन इस तेज गेंदबाज ने उन्हें और श्री चरणी (00) को लगातार गेंद पर आउट करके भारतीय पारी का अंत किया।