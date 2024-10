VIDEO: मयंक यादव की रफ्तार देख विकेट छोड़ भागे बांग्लादेशी बल्लेबाज!

Highlights IND vs BAN 1st T20: भारत 7 विकेट से जीता, हार्दिक पंड्या के तूफानी चौके-छक्के

India win by 7 wickets in gwalior: अर्शदीप सिंह और वरूण चक्रवर्ती की अगुआई में गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन से भारत ने पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में रविवार को यहां बांग्लादेश को 127 रन पर ढेर कर दिया। तेज गेंदबाज अर्शदीप ने 14 रन देकर तीन विकेट चटकाए जबकि लगभग तीन साल बाद अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेल रहे लेग स्पिनर चक्रवर्ती ने भी 31 रन देकर तीन विकेट हासिल किए जिससे बांग्लादेश की टीम 19.5 ओवर में सिमट गई। वाशिंगटन सुंदर, मयंक यादव और हार्दिक पंड्या ने भी एक-एक विकेट चटकाया। बांग्लादेश की ओर से मेहदी हसन मिराज नाबाद 35 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे।

उन्होंने 32 गेंद का सामना करते हुए तीन चौके मारे। उनके अलावा कप्तान नजमुल हुसैन शंटो (27) ही 20 रन के आंकड़े को पार कर पाए। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया जिसे अर्शदीप सिंह ने सही साबित किया। लिटन दास (04) ने अर्शदीप के पारी के पहले ओवर में चौका जड़ा लेकिन अगली गेंद को हवा में लहराकर शॉर्ट कवर पर रिंकू सिंह को आसान कैच दे बैठे।

The first of many more! ⚡️



📽️ WATCH Mayank Yadav's maiden international wicket 😎



Live - https://t.co/Q8cyP5jXLe#TeamIndia | #INDvBAN | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/Q0XvZGBQrq