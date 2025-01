Highlights VIDEO: 5 छक्के 4 चौके, तिलक वर्मा ने दिलाई भारत को जीत, 55 गेंदों में 72 रनों की तूफानी पारी

India win by 2 wickets: भारत ने दूसरे टी20 मैच में इंग्लैंड को दो विकेट से हराकर पांच मैचों की श्रृंखला में 2-0 से बढत बना ली है। तिलक वर्मा ने शानदार पारी खेली और टीम इंडिया को जीत दिलाई। तिलक वर्मा ने 55 गेंदों में 72 रनों की पारी खेली जिसमें उन्होंने 5 छक्के और 4 चौके लगाए। इसके साथ भारत ने इंग्लैंड को सीरीज में पीछे छोड़ दिया है। दूसरा टी20 मैच बेहद रोमांचक रहा आखिरी ओवर तक मैच फंसा रहा और दर्शकों की सांसे अटकी रही। भारत की बल्लेबाजी आज कुछ कमाल नहीं दिखा पाई। तिलक वर्मा तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए और आखिरी तक टिके रहे और टीम इंडिया को जीत दिलाकर ही मैदान से लौटे।

Up and running in the chase! 💥



Tilak Varma gets going in style 😎



Fifty up for #TeamIndia in the 5th over



Follow The Match ▶️ https://t.co/6RwYIFWg7i#INDvENG | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/Dzdd5tgiPL