India vs West Indies: 2-0 से सूपड़ा साफ, जानिए प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज कौन?, WTC 2025-27 अंक तालिका

Highlights अरुण जेटली स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत को 07 विकेट से जीत दिलाई। WTC 2025-27 अंक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। केएल राहुल ने अपना अर्धशतक पूरा किया।

नई दिल्लीः केएल राहुल ने टीम के लिए विजय रन बनाए। भारत ने क्लीन स्वीप पूरा किया। अहमदाबाद के बाद दिल्ली में मंगलवार को वेस्टइंडीज हराकर 2-0 से सूपड़ा साफ किया। भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज़ के बाद WTC 2025-27 अंक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। केएल राहुल ने अपना अर्धशतक पूरा किया। राहुल ने 108 गेंद में 6 चौके और 2 छक्के की मदद से 58 नाबाद रन बनाए। मंगलवार को अरुण जेटली स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत को सात विकेट से जीत दिलाई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच और रविंद्र जडेजा को प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया।

भारत ने 121 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पांचवें दिन एक विकेट पर 63 रन से अपनी पारी आगे बढ़ाई। उसे जीत के लिए केवल 58 रन की जरूरत थी। भारत ने आखिर में तीन विकेट पर 124 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज केएल राहुल 58 रन बनाकर नाबाद रहे।

भारत ने सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (175) और कप्तान शुभमन गिल (नाबाद 129) के शतकों की मदद से अपनी पहली पारी पांच विकेट पर 518 रन बनाकर समाप्त घोषित की थी जिसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 248 रन ही बना पाई थी और उसे फॉलोऑन करना पड़ा था।

वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में जॉन कैम्पबेल (199 गेंदों पर 115 रन) और शाई होप (214 गेंदों पर 103 रन) ने तीसरे विकेट के लिए 177 रन की साझेदारी की जिससे उसकी टीम 390 रन बनाने में सफल रही। भारत ने अहमदाबाद में खेला गया पहला टेस्ट में पारी और 140 रन से जीता था।

सलामी बल्लेबाज केएल राहुल के नाबाद अर्धशतक की मदद से भारत ने दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के पांचवें दिन मंगलवार को यहां वेस्टइंडीज को सात विकेट से हराकर दो मैच की श्रृंखला में क्लीन स्वीप किया।

भारत ने आखिर में 35.2 ओवर में तीन विकेट पर 124 रन बनाए। राहुल 58 रन बनाकर नाबाद रहे।

वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में जॉन कैम्पबेल (199 गेंदों पर 115 रन) और शाई होप (214 गेंदों पर 103 रन) ने तीसरे विकेट के लिए 177 रन की साझेदारी की जिससे उसकी टीम 390 रन बनाने में सफल रही। इससे मैच पांचवें दिन तक खिंच गया। भारत ने अहमदाबाद में खेला गया पहला टेस्ट मैच तीन दिन के अंदर पारी और 140 रन से जीता था।

भारत की घरेलू धरती पर श्रेष्ठता की पुष्टि करने के अलावा यह जीत भारत के टेस्ट कप्तान के रूप में शुभमन गिल की श्रृंखला में पहली जीत के रूप में भी दर्ज की जाएगी। राहुल ने छह चौके और दो छक्के लगाए तथा साई सुदर्शन (39) के साथ दूसरे विकेट के लिए 79 रन जोड़े। गिल ने 13 रन बनाए जबकि ध्रुव जुरेल छह रन बनाकर नाबाद रहे।

दो टेस्ट मैचों में भारतीय गेंदबाजों ने विपक्षी टीम के सभी 40 विकेट चटकाए, जिसमें तेज गेंदबाजों ने प्रतिकूल पिचों पर सराहनीय योगदान दिया तथा कोटला में जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं थीं, तब स्पिनरों ने धैर्य दिखाया। भारतीय बल्लेबाजों की ओर से दो मैचों में पांच शतक बनाए गए।

वेस्टइंडीज के पास हालांकि कमजोर आक्रमण था। इसे देखते हुए भारतीय बल्लेबाजों की असली परीक्षा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली आगामी टेस्ट श्रृंखला में होगी। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत से विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की तालिका में महत्वपूर्ण अंक भी हासिल किए।