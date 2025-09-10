India vs United Arab Emirates Asia Cup: 13.1 ओवर, 57 रन और 10 विकेट, कुलदीप यादव और शिवम दुबे ने झटके 7 विकेट

Highlights India vs United Arab Emirates Asia Cup live: दोनों ने 4.1 ओवर में 7 विकेट निकाले और 11 रन दिए। India vs United Arab Emirates Asia Cup live: जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती को 1-1 विकेट मिला। India vs United Arab Emirates Asia Cup live: भारत का यह टूर्नामेंट का पहला मैच है।

India vs United Arab Emirates Asia Cup live: भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बुधवार को एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रुप ए मैच में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। यादव का फैसला गेंदबाजों ने सही साबित किया और संयुक्त अरब अमीरात की टीम 57 रन पर ढेर हो गई। यूएई की टीम 13.1 ओवर ही खेल सकी और 57 रन पर आउट हो गई। कुलदीप यादव ने 2.1 ओवर में 7 रन देकर 4 विकेट निकाले। शिवम दुबे ने 2 ओवर में 4 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। दोनों ने 4.1 ओवर में 7 विकेट निकाले और 11 रन दिए।

Asia Cup T20 2025. WICKET! 13.1: Haider Ali 1(2) ct Sanju Samson b Kuldeep Yadav, United Arab Emirates 57 all out https://t.co/Bmq1j2L8y8#INDvUAE#AsiaCup2025 — BCCI (@BCCI) September 10, 2025

𝙄𝙣𝙣𝙞𝙣𝙜𝙨 𝘽𝙧𝙚𝙖𝙠!



Stunning bowling display from #TeamIndia! 🔥



4⃣ wickets for Kuldeep Yadav

3⃣ wickets for Shivam Dube

1⃣ wicket each for Varun Chakaravarthy, Axar Patel & Jasprit Bumrah



Scorecard ▶️ https://t.co/Bmq1j2LGnG#AsiaCup2025 | #INDvUAEpic.twitter.com/cvs2anfip6— BCCI (@BCCI) September 10, 2025

कुलदीप यादव और शिवम दुबे ने 7 विकेट झटके। जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती को 1-1 विकेट मिला। भारत का यह टूर्नामेंट का पहला मैच है। टीम के लिए यूएई के खिलाफ यह मैच 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले महत्वपूर्ण मैच से पहले अभ्यास मैच की तरह होगा।