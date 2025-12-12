India vs UAE Under-19 Asia Cup 2025: 14 छक्के, 9 चौके..., वैभव सूर्यवंशी के बल्ले ने यूएई पर ढाया कहर, 200 रन बनाने से चूके

India vs UAE Under-19 Asia Cup 2025:वैभव सूर्यवंशी ने UAE U19 के खिलाफ तूफानी पारी खेलकर इंडिया U19 के लिए शानदार शुरुआत की।

By अंजली चौहान | Updated: December 12, 2025 13:29 IST2025-12-12T13:06:35+5:302025-12-12T13:29:25+5:30

India vs UAE Under-19 Asia Cup 2025 14 sixes 9 fours Vaibhav Suryavanshi wreaks havoc on UAE misses out on 200 | India vs UAE Under-19 Asia Cup 2025: 14 छक्के, 9 चौके..., वैभव सूर्यवंशी के बल्ले ने यूएई पर ढाया कहर, 200 रन बनाने से चूके

India vs UAE Under-19 Asia Cup 2025: 14 छक्के, 9 चौके..., वैभव सूर्यवंशी के बल्ले ने यूएई पर ढाया कहर, 200 रन बनाने से चूके

India vs UAE Under-19 Asia Cup 2025: वैभव सूर्यवंशी ने शानदार पारी खेलते हुए यूएई के खिलाफ रनों की बारिश कर दी। वैभव ने UAE के खिलाफ एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में शुक्रवार को 171 रन बनाकर अंडर-19 ODI में अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाया।, जिससे वे 200 रन के आंकड़े से चूक गए, लेकिन अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सबका ध्यान खींचा और इंडिया A को 297 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचाया।

कुछ समय पहले, इमर्जिंग नेशंस एशिया कप के दौरान, सूर्यवंशी ने पहली गेंद पर 0 पर आउट होने के बाद 144 रन बनाए थे। यहां भी, सूर्यवंशी 86 रन पर थे जब लॉन्ग ऑन पर एक मौका मिला। लेकिन उन्होंने जल्दी ही ध्यान भटकने की इस कमी को दूर किया और अगली गेंद पर छक्का लगाकर 90s में पहुंच गए। सूर्यवंशी अंडर-19 में सबसे तेज सेंचुरी का अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए, जो उन्होंने कुछ समय पहले 52 गेंदों पर बनाया था। जब सूर्यवंशी ने 100 रन पूरे किए, तो उन्होंने बहुत ही शांत तरीके से जश्न मनाया, आसमान की ओर देखते हुए हाथ जोड़ लिए।

सूर्यवंशी ने अपनी पारी की शुरुआत दूसरे ओवर में लगातार बाउंड्री लगाकर की। इसके बाद, उन्होंने पहले कभी नहीं देखे गए अंदाज़ में बैटिंग की, समय का इंतज़ार किया और स्ट्राइक रोटेट की, जबकि उनके पार्टनर एरॉन जॉर्ज ने बाउंड्री लगाना शुरू कर दिया था। हालाँकि, एक बार जब उन्होंने अपनी पकड़ बनाई, तो सब गड़बड़ हो गया। सूर्यवंशी ने अपनी तरह से ही गियर बदला, अहमद खुदादाद के एक ओवर में तीन छक्के मारे।

सूर्यवंशी और जॉर्ज ने बैटिंग जारी रखी और इंडियंस के लिए रन तेज़ी से बन रहे थे। दोनों ने 200 रन की पार्टनरशिप की और अब भी जारी है, जो अंडर-19 एशिया कप में किसी इंडियन जोड़ी के बीच बनी दूसरी 200 रन की पार्टनरशिप को पीछे छोड़ती है। 2018 में, अनुज रावत और देवदत्त पडिक्कल ने UAE के खिलाफ पहले विकेट के लिए 205 रन जोड़े थे। यह पार्टनरशिप आखिरकार 212 रन पर खत्म हुई, जिसमें जॉर्ज 69 रन पर आउट हो गए, लेकिन इससे पहले दोनों ने स्कोरिंग रेट को 8 रन से ज़्यादा तक पहुँचाया, जिससे इंडिया 400 रन के करीब पहुँच गया।

Open in app
टॅग्स :Under 19 Asia CupCricketअंडर-19 एशिया कपक्रिकेट