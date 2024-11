India vs South Africa 4th T20I: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में बेखौफ क्रिकेट खेली?, वीवीएस लक्ष्मण ने कहा- युवा खिलाड़ी ने दिखा दिया दम!

Highlights पिछले तीन मैच में हमने देखा कि टीम ने निर्भय होकर खेला है। खेल के जरिये दर्शकों का मनोरंजन करने की कोशिश करते हैं। भारतीय समुदाय से मिलकर हमेशा अच्छा लगता है।

India vs South Africa 4th T20I LIVE Streaming info: भारत के कार्यवाहक मुख्य कोच वीवीएस लक्ष्मण ने कहा कि उनकी टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में बेखौफ क्रिकेट खेली और उनका मानना है कि इसके पीछे दुनिया भर में टीम को मिलने वाला समर्थन है । भारत चार मैचों की श्रृंखला में 2 . 1 से आगे है । आखिरी मैच वांडरर्स पर शुक्रवार को खेला जायेगा । लक्ष्मण ने बृहस्पतिवार की रात भारतीय टीम के स्वागत में आयोजित समारोह में कहा ,‘‘ पिछले तीन मैच में हमने देखा कि टीम ने निर्भय होकर खेला है।’’

A fantastic comeback by the young brigade as they defeated the Proteas to take a lead in the series! A special mention to the two talented youngsters @IamAbhiSharma4 and @TilakV9 for such a fantastic display of ball-striking and @arshdeepsinghh who is beautifully leading the pack… pic.twitter.com/kImvL4gvYi— Jay Shah (@JayShah) November 14, 2024