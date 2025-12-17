IND vs SA LIVE Score, 4th T20I: भारत बनाम साउथ अफ्रीका लाइव स्कोर, लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में, देखें मैच का लाइव अपडेट

Highlights IND vs SA LIVE Score 4th T20I: भारत-साउथ अफ्रीका लाइव अपडेट, लखनऊ IND vs SA 4th T20 LIVE: भारत बनाम साउथ अफ्रीका लाइव स्कोर IND vs SA 4th T20I LIVE Score & Highlights | Lucknow IND vs SA LIVE Match Today: 4th T20 का लाइव स्कोर

IND vs SA LIVE Score, 4th T20I: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला आज 17 दिसंबर को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। जहां 2-1 की बढ़त के साथ उतरी भारतीय टीम सीरीज अपने नाम करने के इरादे से मैदान में होगी। कटक और धर्मशाला में जीत के बाद भारत को न्यू चंडीगढ़ में हार मिली थी। टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के तहत अब टीम इंडिया के पास सीमित मुकाबले बचे हैं। ऐसे में कप्तान सूर्यकुमार यादव और उप-कप्तान शुभमन गिल से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। इस बीच अक्षर पटेल के बाहर होने से टीम को झटका लगा है, उनकी जगह शाहबाज अहमद को शामिल किया गया है, जबकि जसप्रीत बुमराह की उपलब्धता पर आधिकारिक पुष्टि नहीं है, हालांकि शिवम दुबे का मानना है कि वह चौथे टी20 के लिए उपलब्ध रह सकते हैं।

